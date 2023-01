Avant/après, y’a pas photo ! L’Atelier Pixel Création remercie C.B.F.C. Courtage pour leur confiance

Depuis la création de la maquette graphique jusqu’au lettrage en relief avec rétro éclairage LED, en passant par le pliage de panneaux et le recouvrement en impression numérique, L’Atelier Pixel Création a repensé entièrement l’habillage de l’agence CBFC Courtage située au 70, rue d’Autun.

CBFC Courtage : la solution assurance de vos emprunts

Anne BELLETERRE la responsable de l’agence vous informe :

« CBFC est spécialiste de la garantie emprunteur depuis plus de 20 ans. Notre métier, c’est trouver la solution assurance la mieux adaptée à votre profil et à votre projet. Notre position de courtier nous permet d’être au plus près de nos clients et de connaître parfaitement le marché de l’assurance emprunteur. Tout commence par un rendez-vous qui permet de bien cerner le profil client : « vous fumez ? vous pratiquez un sport à risque ? vous exercez une profession manuelle ? vous êtes artisan ? vous exercez une profession libérale ? Autant de critères dont il faut tenir compte pour proposer la tarification la mieux adaptée. Nos partenariats de longue date avec des compagnies spécialisées nous permettent d’obtenir des tarifs compétitifs et un traitement des dossiers très rapide. Anne Belleterre, la responsable de l’agence et Adeline Fevre, sa collaboratrice, sont là pour accompagner et épauler les clients dans leur démarche, et surtout elles prennent le temps de les écouter afin de les conseiller au mieux. CBFC s’est avant tout obtenir la meilleure garantie au meilleur tarif ! »

Au passage, Aurélie, alias "madame Pixel" remercie également Bledi pour la pose et Gaëtan Petiot pour le branchement électrique.

C.B.F.C. COURTAGE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Anne Belleterre, courtier en assurances emprunteur

70 rue d’Autun – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. : 03 85 47 51 33

Mail : agence@cbfc.fr

Site : https://www.cbfc-assurances.fr/

PIXEL CRÉATION : Toute votre communication, vous renseigner :

106, rue Principale – 71530 CRISSEY

Tél. : 03 85 44 22 26 – 06 80 70 49 27

Site Internet : atelierpixel.com

Page Facebook : pixelcreation.atelier

Catalogue réalisations : atelierpixel.com/catalogue

