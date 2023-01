RETRAITES - la barre des 8000 opposants franchie à Chalon sur Saône

Coup d'envoi en ce jeudi 19 janvier du bras de fer contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. Et la mobilisation est bien au rendez-vous avec des taux de participation qui devraient susciter un certain nombre de réactions politiques dès ce jeudi soir. Pari gagné pour les organisations syndicales et politiques qui espèrent bien mettre un coup de pression sur les élus de la majorité et les parlementaires LR qui par la voix d'Eric Ciotti ont laissé entendre leurs soutiens à la réforme.

A Chalon sur Saône, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues, malgré 3 autres points de rassemblement en Saône et Loire, avec quelques 5000 personnes selon les premières remontées. Ce sont finalement plus de 8000 personnes qui ont été comptabilisées à Chalon sur Saône. Un chiffre historique en terme de participation qui montre la défiance envers la réforme et le gouvernement.

Photo L.A

Plus d'infos à venir sur info-chalon.com