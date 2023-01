Retour en images sur la galette intergénérationnelle des Aubépins

C'est à l'invitation de Thérèse Bessette, la présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins, que de nombreux habitants des Aubépins se sont rendus à la Maison de quartier pour une galette intergénérationnelle ce mercredi 18 janvier.

Et ce, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, son adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Jean-Michel Morandière, et la conseillère départementale du canton Chalon 3, Françoise Vaillant.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati