Samuel un jeune prodige au piano décelé très vite par Gilbert et Sandrine Drigon.

Samuel Apoutou fait partie de ces jeunes prodiges de la musique que rien au départ ne prédestinait à rejoindre un jour la prestigieuse école Berklee College of Music de Boston aux États-Unis.

Prestigieuse, le mot n’est pas trop fort, avec un effectif d'environ 3 800 élèves et 460 professeurs, le Berklee College of Music est l'une des plus grandes écoles de musique privées des États-Unis. L’école comporte actuellement 26 % d'étudiants étrangers. De cette école sont sortis de grands musiciens célèbres, comme le trompettiste Quincy Jones...

Le parcours de Samuel est peu banal tant il aurait très bien pu passer à côté de son talent. Enfant, Samuel n’était pas vraiment passionné par la musique même s’il pianotait sur le piano familial. Né en Normandie, il passe une partie de son enfance dans le Rhône, suite à un déménagement, il revient dans notre région, à Saint Marcel, avec sa maman et sa sœur. Agé d’environ 8 ans, il se passionne pour la musique, ce petit déclic qui fait que… Inscrit dans un premier temps à la musique de Saint Marcel, sa maman demande à Gilbert Drigon si celui-ci voudrait bien auditionner son fils Samuel. Anna, la sœur de Samuel, est déjà élève chez Jocelyne Drigon. Gilbert Drigon sera subjugué par l’interprétation au synthé d’un boogie woogie par cet enfant sans autres connaissances de la musique et doué pour le jazz.

Le professeur ne s’y trompe pas et l’oriente vers sa fille Sandrine pour qu’elle lui enseigne la musique et le piano. Après 2 années de cours, les progrès sont tels que Sandrine lui conseille de rentrer au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon.

Il va alors suivre une formation classique au piano et initiation jazz tout en poursuivant ses études en classe CHAM au collège et ensuite au Lycée Pontus de Tyard où il passera son BAC. En parallèle il suit une première année de prépa CPES au conservatoire.

Lors de sa deuxième année, en pleine pandémie de Covid, c’est là qu’il va postuler à Berklee. Le choix du morceau à présenter est libre. Il envoie un enregistrement d’une de ses compositions. De suite il est repéré par la prestigieuse école.

Doté d’une bourse d’étude du Berklee College qui couvre environ 80% des frais, il manquait quand même un peu de fonds pour le voyage, les différents frais annexes. Une recherche de solutions est engagée, Sébastien Martin, lui-même, est intervenu pour trouver un soutien financier.

Un chef d’entreprise, Monsieur Bruno Neyrat et son épouse Carole ont cru en son talent, ils se sont intéressés à Samuel et à son projet. Après l’avoir rencontré, le petit coup de pouce, ils lui ont apporté en faisant une convention de mécénat.

Grace à la générosité de Bruno et Carole Neyrat, Samuel a pu rejoindre cette prestigieuse école de Boston où il va pouvoir parfaire son talent durant 5 ans. Il a fait sa rentrée en septembre 2022 à Berklee.

Lors d’une petite réception chez Gilbert Drigon, il nous a livré ses premières impressions et ses projets. : «A Berklee, on y pratique différentes musiques. C’est vraiment l’école du jazz, la grande école de musique moderne. On peut y faire de belles rencontres. C’est immense, on est très nombreux. Il y a une quarantaine de salles avec piano, c’est presque incroyable. Mon désir est de faire une carrière de performeur, de compositeur et ensuite de transmettre mon savoir…». Avant tout cela, il lui faut passer par toutes les étapes et obtenir ses diplômes.

Gilbert, Sandrine, Jocelyne, Sandrine sa maman, Bruno, Carole, Christophe et bien d’autres ont pleinement confiance en ce jeune prodige et espère bien un jour prochain pouvoir l’écouter en concert.

C.Cléaux