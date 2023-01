'Odyssées' au Théâtre Piccolo dimanche

Alexandra Soumm joue depuis lontemps avec le vibraphoniste Illya Amar, le premier musicien à avoir rejoint l'association Esperanz'Arts.

Le répertoire violon/vibraphone n'existant pas, Illya a transcrit et écrit pour leur duo, s'inspirant de leurs milieux musicaux respectifs. Avec le temps et leur nombreux concerts en France, en Angleterre et au Cambodge, le répertoire du duo s'est agrandi, mêlant musique classique, jazz et musique traditionnelle - roumaine, juive, arabe, espagnole, arménienne... Ce voyage musical a donné naissance à Odyssées. Les pièces originales et les transcriptions d’Illya Amar écrites pour le duo rejoignent parfois Bartok, De Falla, ou encore Sarasate…

VISITE COMMENTÉE DU THÉÂTRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le spectacle

Renseignements & réservations à l'Espace Patrimoine : 03 85 93 15 98

APÉRITIF OFFERT À L'ISSUE DU SPECTACLE

par La cave Millebuis de Buxy

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/odyssees

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Alexandra Soumm & Illya Amar