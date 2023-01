Cette année, c'est Avril Cosmétique Bio qui maquillera la reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Une première prise de contact a eu lieu ce samedi 21 janvier. L'occasion pour Ambre Aulas et ses vice-reines de prendre rendez-vous. Plus de détails avec Info Chalon.

Après s'être rendues à Un Nouv'l Hair un peu plus tôt, Brigitte Jimenez de la commission des reines du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, Ambre Aulas, la reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023, et les vice-reines, Lisa Meunier et Ambre Jouannet, avaient rendez-vous à Avril Cosmétique Bio, l'établissement désigné pour maquiller ces dernières.

Camille Simões et Michèle Polecki sont honorées d'une telle confiance et ont hâte de remplir leur mission. Aussi, des rendez-vous ont été pris avec ces demoiselles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati