Un centre d'hébergement d'urgence déployé à Chalon après un incendie au Foyer Adoma

Deux gymnases de la ville de Chalon sur saône ont été mis à disposition dès ce samedi soir pour accueillir près de 130 personnes après l'incendie du foyer Adoma. Un centre d'hébergement d'urgence mis en place par l'unité locale de la Croix Rouge et une trentaine de bénévoles mobilisés. On dénombre par chance seulement trois blessés intoxiqués par les dégagements de fumée. Une situation qui aurait pu être bien plus dramatique. Ce samedi soir, c'est l'adjoint au maire, Maxime Ravenet, qui est resté un grand moment sur place, afin de prendre la mesure des dispositifs d'accompagnements des victimes. Sur les 200 personnes évacuées du foyer, quelques dizaines ont trouvé par eux-même des options de repli pour se reloger en urgence.

L.G