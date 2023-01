Ce samedi 21 janvier, on a fêté les Rois au Badminton Club de Saint-Marcel !

A 14h, le club avait donné rendez-vous à ses jeunes licenciés pour partager ensemble un goûter.

Sur place, étaient présents pour accueillir la dizaine de jeunes sportifs : Jonathan Souillot, président du Club, Stéphane Carlot, vice-président et animateur des jeunes et Louis et Jean-Marc, animateurs.

Nathalie Couturier, adjointe au maire en charge des sports, avait également répondu présente à l’invitation du club.

Avant de « tirer les rois », c’est Stéphane Carlot qui a pris la parole pour féliciter les jeunes pour leur implication lors des entraînements.

L’après midi s’est poursuivie autour du goûter où les jeunes ont pu passer un bon moment entre copains.

Plus tard dans la journée, ce fût au tour des adultes de se retrouver à la salle Gressard.

En effet, quelques semaines auparavant, le président du club Jonathan Souillot avait lancé une invitation à l’ensemble de ses adhérents pour passer une soirée autour d’un repas sur le thème des reines et des rois.

C’est donc aux alentours de 19h30, qu’une partie des licenciés, qui pouvaient venir avec la personne de leur choix, (conjoint, enfant etc), s’est retrouvée pour l’apéritif offert par le Club.

Une très belle occasion pour les badistes de faire ou refaire connaissance dans une autre ambiance, sans filets, sans volants et sans tenues de sports !

Le club, pour la suite des festivités, avait fait appel à deux de leurs partenaires pour régaler ses convives : Chassaing Traiteur pour ses fameuses lasagnes et la boulangerie Netto pour les galettes qui ont remporté un franc succès auprès des sportifs gourmands.

La soirée s’est ensuite poursuivie en musique jusqu’à tard dans la nuit où l’ambiance était, comme à l’accoutumée au sein du club, au beau fixe.

Il ne fait aucun doute que les licenciés qui n’ont pas pu être présents à cette soirée pourront entendre quelques anecdotes de ce moment festif lors des entraînements cette semaine qui ont lieu tous les lundis et mercredis soirs et le samedi matin.

Le prochain grand rendez-vous pour le club sera l’étape 1 du programme interclubs Loisirs à Crèches sur Saône le 26 février 2023.

Vous souhaitez pratiquer un sport loisir dans une ambiance chaleureuse et conviviale ?

Venez rejoindre le BSCM ! Plus d’infos par ici.

Les inscriptions sont possibles dès 10 ans. Les deux premières séances d’essai sont offertes.

Amandine Cerrone.