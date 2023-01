Hommage des Anciens Tangos à un Grand Serviteur du Racing Club Chalonnais

Un engagement au service des jeunes

Membre du Comité Directeur du RCC durant une vingtaine d’années, il s’engagea pleinement dans la Commission des Jeunes du Club.

Puis il s’engagera, jusqu’au début des années 2000, au sein du Comité de Bourgogne dont le siège était alors à Chalon.

De chez lui à Champforgeuil jusqu’au siège du Comité situé alors au pied de "feu le tobogan", Marcel traversait la ville à vélo pour mettre ses compétences et sa rigueur au service des Clubs Bourguignons.

Une famille attachée aux couleurs Tango

Certes, Marcel n’a pas porté le maillot Tango mais il a porté avec persévérance et bienveillance l’Ecole de Rugby et les équipes des jeunes du RCC.

Trois de ses cinq enfants porteront les couleurs Tango de l’Ecole de Rugby à l’équipe fanion : Michel (surnommé "le Basset"), François (dont le surnom "Boboye" nous fait toujours oublier le prénom !) et Dominique (Domi).

Xavier, petit-fils de Marcel, portera aussi les couleurs du RCC.

Nous adressons une pensée toute particulière à Cyprien, arrière-petit-fils de Marcel et petit-fils de Boboye, actuellement joueur de l’équipe des Cadets du Rugby Tango Chalonnais

Cette photo datant de 1975 ravive de grandes émotions et que de bons souvenirs à tous les jeunes du RCC d’alors qui ont fortement apprécié l’engagement bénévole de ces Dirigeants, Entraineurs et Educateurs dont Marcel était un des plus fidèles représentants.

Tous les membres de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais adressent leurs sincères condoléances à Madelaine, son épouse, à ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et à tous ses proches.

Les obsèques de Marcel auront lieu à l’église de Champforgeuil, mardi 24/01, à 10h.

J-Pierre CRETIN et J-Pierre REBOUILLAT