"Poumon industriel bourguignon, le Grand Chalon se donnera tous les moyens pour participer à la relance du nucléaire" insiste Sébastien Martin

Mardi 24 janvier, le Sénat s’exprimera sur la loi visant à accélérer la construction de 6 EPR et de petits réacteurs. Un texte qui fait suite à la relance de la filière nucléaire française annoncée par le Président de la République en février 2022, et "le Grand Chalon compte être au rendez-vous de ce chantier pharaonique"

Une stratégie indispensable pour réindustrialiser le pays

Alors que les coûts de l’énergie ne cessent d’augmenter, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, affirme partager pleinement l’objectif de “rendre au parc nucléaire français ses lettres de noblesse”. Un objectif qu’il caractérise d' “essentiel pour donner aux pays l’énergie indispensable à sa réindustrialisation. Une opportunité unique pour la Région Bourgogne-Franche-Comté de retrouver toute son importance dans l’industrie française”.

Le Grand Chalon compte être au rendez-vous de ce chantier pharaonique

Pour répondre à la commande, les sites chalonnais de Framatome comptent recruter près de 600 salariés supplémentaires sur les trois prochaines années et un nouveau centre de calcul nécessitera 70 nouvelles recrues.

Face à ces besoins de recrutement dans tous les corps de métier, Sébastien MARTIN affirme que “le Grand Chalon se donnera tous les moyens pour aider les entreprises et faire partie des territoires industriels français qui comptent. Cela passera notamment par l’ouverture de formations d’enseignement supérieur spécialisées et un travail sur le niveau de services que nous pouvons offrir à ces futurs habitants”.

La mobilisation des acteurs locaux sera indispensable pour réussir

Vigilant quant à la méthode choisie par le Gouvernement pour re-nucléariser le pays, Sébastien Martin rappelle toutefois que “ce n’est pas depuis Paris que nous pourrons renforcer la filière. Une fois les objectifs fixés, la stratégie du Gouvernement devra s’appuyer sur les territoires industriels concernés pour réussir. Étant au plus près des besoins, l’intercommunalité est l’échelon pertinent pour permettre aux entreprises de mieux et plus produire”. Un travail qu’il compte, "mener de pair avec la Région Bourgogne-Franche-Comté pour que ses résultats profitent bien au-delà du Grand Chalon”.