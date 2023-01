AVIS DE DECES - Monsieur André MEUNIER

SAINT-MARCEL - ROMENAY



Monique, son épouse ;

Christian et Martine,

Frédérique et Jean-Pierre,

ses enfants ;

Anthony, Nicolas et Elodie, Claire et Sébastien,

Sophie et Edouard,

ses petits-enfants ;

Kilian, Maxens, Manon, Lyna,

Léon, Jules, Olive, Hector,

ses arrière-petits-enfants ;

Jacques et Odette Meunier,

Albert et Ginette Meunier,

Simone Olivier,

ses frères, ses belles-soeurs;

ses neveux et nièces,

sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

André MEUNIER

Ancien Boucher Charcutier

survenu à l'âge de 93 ans.

Un hommage lui sera rendu samedi 28 janvier à 9h 15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

André repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.