La Nuit des Conservatoires, imaginée et créée à Chalon-sur-Saône, fête ses 10 ans !

« Cette nuit des Conservatoires est née de l’envie de proposer à tous les conservatoires quelque chose qui les mette en valeur », nous explique Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon qui a déposé la propriété intellectuelle de cet événement, il y a dix ans. A cette époque, un mouvement de protestation agitait les conservatoires ; en effet, la diminution du soutien de l'État passant par des baisses de subventions mettait en péril le bon fonctionnement des Conservatoires régionaux et départementaux de France.

« En 2013, nous voulions, non seulement, protester mais montrer pourquoi nous le faisions en montrant précisément ce qui se faisait dans les conservatoires. », poursuit le Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional, Danse, Musique, Théâtre du Grand Chalon, inventeur de La Nuit des Conservatoires, « Fin janvier se tiennent, en général, les portes ouvertes des établissements d’enseignement et quelques dispositifs de nuit existaient déjà comme La Nuit des musées ; c’est ainsi qu’est née La Nuit des Conservatoires qui aurait lieu chaque dernier vendredi de janvier et proposerait des extraits de séances de cours, des extraits de spectacles vivants… et qui permettrait de montrer tout ce que l’on fait dans un même moment ».

Succès dès la 1re année !

En effet, dès l’année de sa création, 40 conservatoires participent à l’événement. « Cela a pris de l’ampleur réellement dès la 2e année ensuite une cinquantaine de conservatoires venaient s’ajouter à la liste des participants chaque année ». Aujourd’hui, ce sont environ un peu plus de 500 conservatoires qui organisent en leur sein cet événement. C’est le SPeDiC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires)- fondé en 2012 également par Robert Llorca et présidé par ce dernier jusqu’en 2018 - qui coordonne La Nuit des Conservatoires et qui associe aux éditions une personnalité. Cette année, c’est Thierry Malandain, chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national Malandain ballet Biarritz qui a été désigné parrain.

« De grands conservatoires se sont joints au mouvement, certains d’entre eux proposent cet événement sur 2 jours. Cela montre toute la diversité des disciplines proposées et la vitalité des conservatoires. », nous explique t-il également, avant de poursuivre : « Ce sont 5000 personnes au cours de la soirée qui sont attendues ici à Chalon-sur-Saône ». Côté public que l’on ne s’inquiète pas, le Conservatoire du Grand Chalon a une bonne gestion des flux. Ce ne sont pas seulement les usagers du Conservatoire - qui compte aujourd’hui quelque 2000 élèves - et leurs familles qui participent à cet événement mais également des spectateurs et beaucoup de personnes « extérieures », celles qui fréquentent le restaurant notamment ou encore les élèves du centre d’apprentissage tout proche qui y trouvent un lieu convivial pour boire un café, et qui poussées par la curiosité souhaitent le temps d’une soirée découvrir tout ce qui s’y fait.

Un programme alléchant !

Très beau programme pour cette année « de reprise », après deux années de covid qui avaient vu les deux dernières éditions quelque peu bousculées ( l’une avait eu lieu sur Facebook live uniquement et l'autre en présentiel mais avec un public restreint et sur Facebook live ). De la musique ancienne, classique ou moderne, toutes les danses proposées au Conservatoire, du théâtre, le Brass Band, un gros moment de jazz… composent cette édition 2023 à découvrir absolument en suivant le lien : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/la-nuit-des-conservatoires

Fort occupé à la reprise de la gestion du Théâtre Piccolo qui est intervenue au 1er janvier, le Conservatoire a, néanmoins au vu du programme présenté, réussi à proposer une soirée digne d’un dixième anniversaire !

SBR