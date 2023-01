Collège Jean Vilar à Chalon sur Saône et Rotary Club Chalon Bourgogne Nièpce, un partenariat historique

Mardi soir, au sein du collège Jean Vilar, s'est déroulée la phase de clôture de l'action Octobre Rose du Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce en partenariat avec le collège Jean Vilar. Ce partenariat exceptionnel qui dure depuis plusieurs années a une nouvelle fois montré l'énergie et le niveau d'engagement incroyables des collégiens et des enseignants impliqués dans l'action aux côtés des rotariens.

Les dons récoltés lors des différentes actions menées durant le mois d'octobre au sein du Collège, à Crissey, à Chalon et à Châtenoy-le-Royal, ont permis de remettre une chèque de 1250€ à chacune des associations partenaires Corasaône et Ailes Aident.

Ont été également mis en avant les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette action, parmi lesquels le Pôle Formation 21-71 de l'UIMM et le garage automobile Joly de Sennecey-le Grand.

Un autre temps fort de la soirée a été la remise, par Alain Nodet, président du Club Rotary Chalon Bourgogne Niépce, d'une distinction rotarienne, sous la forme d'un PHF (Paul Harris Fellow) à Guillaume Blanchard, enseignant extraordinaire dans son implication auprès des élèves depuis de nombreuses années.

Cette soirée s'est déroulée en présence de Claudie Gaillard principale du collège, des représentantes des associations Corasaône et Ailes Aident. Etaient présents également Alain Gaudrey et Dominique Melin représentants du Grand-Chalon et conseillers départementaux, et Jean-Michel Morandière représentant du Maire de Chalon.