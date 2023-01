Incendie du foyer Adoma : Le préfet de Saône-et-Loire s'est rendu sur les lieux

L'origine de l'incendie qui s'est déclaré, samedi 21 janvier au soir, dans le foyer Adoma de Chalon-sur-Saône, et qui a fait cinq blessés, reste inconnue. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 24 janvier, le préfet de Saône-et-Loire, Yves Séguy, s'est rendu, à Chalon-sur-Saône à la suite de l'incendie du Adoma (anciennement Sonacotra), Rue Martin Luther King, survenu au cours de la nuit du samedi 21 janvier.

C'est un peu après 20 heures que les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un feu dans dans une cage d'escalier du foyer Adoma. Sur place, les soldats du feu, s'inquiètant d'un risque électrique, décident d'évacuer les 200 résidents du foyer.

Cinq résidents ont été hospitalisées et une vingtaine d'autres ont été incommodés par les fumées.

Parmi les cinq blessés, une mère de famille a été grièvement blessée et risque des séquelles, même si son pronostic vital n'est pas engagé. Deux enfants ont été grièvement blessés. Un d'entre eux a été transporté en urgence au service des grands brûlés de l'hôpital de Lyon.

Par chance, aucun logement n'a été ravagé par l'incendie qui a été circonscrit à la seule cage d'escalier. Seules quelques gaines électriques ont été touchées.

Par précaution, des agents d'Enedis ont coupé le courant dans toutes les résidences du foyer, le temps de vérifier l'ensemble du réseau.

Si 80 résidents ont trouvé une solution pour se loger chez des amis ou de la famille, les 120 autres ont été logés pour la nuit dans les gymnases Jean-Macé et Jean-Zay.

De son côté, l'unité locale de la Croix Rouge Française a dépêché sur place une trentaine de bénévoles afin de fournir des lits de camps, couvertures et boissons chaudes aux personnes déplacées.

Pour l'ancien préfet des Vosges, il est hors de question qu'un seul des résidents du foyer Adoma dorme dans la rue.

Et c'est par solidarité que des enseignants des écoles Romain Rolland et Jean Moulin, et du collège Robert Doisneau, se sont rendus dans les gymnases pour soutenir leurs élèves qui se trouvaient parmi les déplacés.

Après la constitution d'une cellule de crise, Adoma a relogé la plupart d'entre eux sur Autun, Digoin, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Besançon, Belfort et Delle.

Certains résidents travaillant sur Chalon-sur-Saône, Adoma a contacté les hôtels de la ville mais aucun d'entre eux n'a accepté, certains d'entre eux estimant que cette population ne correspondait pas à leur clientèle, à l'exception de l'hôtel Campanile qui leur a loué 33 chambres.

Un manque de solidarité envers les victimes qui sidère le préfet. D'autant plus qu'Adoma ne faisait pas la chairté puisque la location des chambres était à ses frais.

De leur côté, Proxi food leur a offert des repas chauds et le restaurant Pizza Del Arte leur a livré des pizzas à des prix avantageux, des frais entièrement pris en charge par Adoma.

C'est accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, que le préfet; qui tient à être informé sur l'évolution de la situation, a pu constater l'ampleur des dégâts.

Ils étaient attendus sur place par le directeur de l'établissement, Grégory Bisiaux, le responsable de la résidence, Laurent Durand, la directrice territoriale Adoma Bourgogne Franche-Comté, Katy Boukhari, et le directeur départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Georges Martins-Baltar.

Les résidents devraient progressivement revenir chez eux, à partir du lundi 30 janvier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati