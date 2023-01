Edeis renouvelé pour la gestion de l’aéroport du Grand Chalon pour les douze prochaines années.

Au terme d’un appel d’offre lancé par la Communauté d’agglomération du Grand Chalon, présidée par Sébastien Martin, le conseil communautaire du 6 décembre a approuvé l’attribution de la délégation de service public de l’aéroport du Grand Chalon au groupe Edeis pour une durée de 12 ans.

Gestionnaire de l’aéroport du Grand Chalon depuis 2009, le groupe Edeis est ainsi renouvelé pour la troisième fois.

Le projet retenu comprend des axes de développement précis et ambitieux, notamment :

- Un programme d’investissements porté par Edeis visant à développer l’activité et la notoriété de l’aéroport avec la construction d’un nouvel hangar favorisant l’implantation de sociétés en lien avec l’aéronautique ;

- Le développement de l’activité d’aviation d’affaires en lien avec des entreprises du territoire ;

- Le développement d’un programme d’animation du site et de promotion touristique du territoire avec tous les acteurs locaux pour faire découvrir l’aviation et l’aéroport au grand public ;

- L’accélération de la transition écologique avec la mise en place de bornes de rechargement pour avion électrique, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, ainsi que la poursuite de la démarche de certification ACA (Airport Carbon Accreditation).

Jean-Luc SCHNOEBELEN, Président du groupe Edeis, déclare :

« Nous tenons à remercier vivement la Communauté d’agglomération du Grand Chalon pour cette confiance renouvelée. Depuis 2009, le groupe Edeis vise à faire de cet aéroport un acteur de l’économie régionale en collaborant activement avec les élus, les entreprises et les associations. Les douze prochaines années seront riches en projets et réalisations, au service du développement du territoire. »

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, confirme sa satisfaction quant au projet retenu avec EDEIS, soulignant qu’ « il répond aux objectifs politiques que nous nous sommes fixés dès la début du mandat, dans notre Projet de territoire, visant à faire de l’aéroport un outil au service de l’attractivité, notamment économique, de notre territoire tout en tenant compte des enjeux environnementaux, touristiques et de formation».