A l'Espace des Arts cette semaine : 'SENSUELLE'

Une femme de 60 ans est furieuse parce qu’un homme a osé lui dire qu’elle n’était plus sensuelle. Lorsque sa fille et son compagnon arrivent chez elle, les langues se délient peu à peu : les souvenirs ressurgissent et ils prennent tous conscience du malaise qu’ils partagent et éprouvent dans ce monde. Les masques se fissurent. Sa fille rêve d’aller dans la forêt tropicale voir les chutes d’Iguazú et, surtout, qu’on la laisse tranquille, tandis que son compagnon tente par tous les moyens de plaire à sa belle-mère qui ne l’apprécie guère.

La pièce de Jean-Christophe Folly se conjugue comme un huis clos composé de six actes abondamment arrosés de six magnums de Sancerre.

JEU 26 JAN 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

VEN 27 JAN 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 28 JAN 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Crédit photo : Virginie Maigné