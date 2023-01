AVIS DE DECES - Madame Jeanine COLLIN née GOURBEYRE

VILLEURBANNE - CHALON-SUR-SAÔNE



Georges (†),

son époux ;

Frédérique,

Corinne et Alain,

Edwige et Philippe,

ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la peine de vous faire part du décès de

Madame Jeanine COLLIN

née GOURBEYRE

survenu le 19 janvier à l'âge de 80 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le vendredi 27 janvier 2023 à 10h15 en la salle omniculte Avenue Boucicaut de Chalon-sur-Saône.