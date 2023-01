Un samedi soir d’enfer organisé par la Banda Desperados de Châtenoy le Royal.

Ce week-end, riche en musique et en festivités, a débuté par une soirée paëlla qui a rassemblé un peu plus de 170 convives. Une chaude ambiance pour ce repas organisé par la Banda Desperados avec, pour chauffer la salle, 3 groupes musicaux dont la banda et au menu de cette soirée : Paëlla, fromages, dessert et musique festive. Cette soirée est la première des animations qui seront organisées pour le vingtième anniversaire de la Banda.

"Les Zétéroclites", un groupe festif composé de 14 membres issus de diverses sociétés musicales et qui jouent ensemble un répertoire de musique de rue. Dans leur costume carnavalesque, les gais lurons ne ménagent pas leur peine pour mettre la salle en effervescence. Originaire de lieux géographiques éloignés, le groupe se retrouve pour leurs prestations et ça marche, enfin ça joue.

Un autre groupe a pris le relais, "Les Déclassés", comme son nom l’indique ce groupe sort des rangs avec différents styles dans le pavillon : Pop rock, Rap, musique anglaise. Groupe musical de rue, type fanfare, banda avec son répertoire varié, il n’a pas failli à sa réputation et n’a pas laissé refroidir la salle. Les 8 musiciens et musiciennes originaires de la Bresse et du Jura se retrouvent régulièrement à Lons le Saunier pour travailler leur répertoire qui en quelques minutes a mis les convives sur la piste de danse.

Pour compléter l’animation, "la banda Desperados" n’a pas été en reste entre le service dans la salle et la partie musicale. Les musiciens et musiciennes ont contribué largement à la bonne ambiance de cette soirée, en effet ils ont alterné avec les deux groupes pour la partie musicale avec un répertoire de musique de rue très festive, basque, espagnole....

Les convives emballés par le flot de musiques et entrainés dans la danse au rythme des musiques exotiques, des jeux endiablés, ne faisaient qu’un avec les musiciens sur la piste de la salle des fêtes. La fête a battu son plein jusqu’à une heure très tardive de la nuit.

C.Cléaux