Chalon-sur-Saône : Succès du Salon Post-Baccalauréat au Colisée !

Plus de 160 formations présentées par 73 exposants étaient proposées au salon « Post Bac » qui se déroulait toute la journée du jeudi 26 janvier de 9 heures à 17 heures au Colisée rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Organisé par les Proviseurs des lycées d’Emiland Gauthey de Chalon-sur-Saône, ce forum conçu pour les collégiens et lycéens qui s’étendait sur 3 salles, a connu un réel succès. Industrie, commerce, sécurité, social, paramédical, Ecoles d’ingénieurs, sports, arts, orientation… les intervenants ont pu échanger avec les collégiens et les lycéens du cursus général et des classes technologiques et professionnelles.

Info-chalon.com a fait le tour des stands où les questions allaient bon train : La durée des études pour obtenir le diplôme, les risques du métier ? Les salaires ? Les horaires? Les contraintes ? Les qualités ou les diplômes requis pour exercer le métier en question ? Les jeunes sont repartis de ce forum avec les réponses à leurs questions et beaucoup se disaient rassurés d’avoir conversé avec un ou plusieurs professionnels. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont pu parfaire ou finaliser leurs vœux d’orientation!

A 11 heures avait lieu la découverte du forum avec la visite des officiels,

A 11 heures 30 l’inauguration officielle en présence de : Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, d’ Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, d’Isabel Paulo, conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, représentant Gilles Platret (excusé), de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission au bien être animal, de Françoise Vaillant, Conseillère Municipale chargée de mission de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble et des proviseurs et chefs d’établissement Oliveira Christina collège L. Aragon Châtenoy-le-Royal, Patricia Baudin, directrice CIO, Daniel Delacroix, du Lycée Professionnel Jeannette Guyot, Camille Marcotto et Armelle Demortière du Lycée Emiland Gauthey, Alban Georges et Cécile Marche du Lycée Mathias et Patrick Lauféron du lycée hilaire de Chardonnet…

Armelle Demortière, Proviseure-Adjointe du Lycée Emiland Gauthey : « Après une édition virtuelle en 2021, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau comme en 2022, dans les salons du colisée pour ce forum Post Bac qui réunit aujourd’hui plus de 80 partenaires et sera visité par 1400 élèves. Il nous semble, en effet, fondamental d’accompagner l’orientation des élèves en leur faisant rencontrer enseignants et étudiants et nous remercions tous ceux qui, venant parfois de l’autre extrémité de l’académie, ont répondu présent à notre invitation. Ce forum ne pourrait pas se tenir sans le travail mené de main de maitre sur le réseau par les DDPFPT des lycées et nous les remercions vivement de leur implication dans cette organisation. Nous tenons à remercier le Grand Chalon et son Président, Sébastien Martin représenté aujourd’hui par Sébastien Ragot, Vice-président pour le prêt des salons dans lesquels nous nous trouvons aujourd’hui et le soutien logistique apporté ainsi que Vanessa Barnaud, chargée de missions au Grand Chalon. Nous remercions pour finir, tous les collègues chefs d’établissement qui nous ont fait confiance pour l’organisation de ce salon et ont envoyé massivement leurs élèves à la rencontre des exposants pour la construction de leur parcours avenir. Je vous remercie ! ».

Sébastien Ragot : « Au nom du Président du Grand Chalon avec Emmanuelle Dupuit, nous sommes très heureux et ce n’est pas une formule vaine, très heureux et très fiers de nous retrouver aujourd’hui à cette belle petite manifestation du Forum Post Bac. Nos premiers mots viendront pour l’ensemble des organisateurs Armelle Demortière et Camille Marcotto du Lycée Emiland Gauthey et à l’ensemble des proviseurs, des directeurs, des équipes pédagogiques qui sont présentes et qui ont pu permettre de retrouver cette manifestation et de la retrouver dès lors déjà sous le signe du succès. Cette manifestation qui existe depuis 2006, aujourd’hui témoigne de toute sa maturité et de son activité car nous avons 72 établissements qui ont répondu à l’invitation alors qu’ils étaient 66 l’année dernière. On nous annonce 1430 lycéens qui vont aujourd’hui déambuler, alors que les années précédentes nous avions l’habitude d’en accueillir 1100. Ces chiffres sont les témoins du succès, les témoins du travail qui a été bien fait et les témoins de l’importance de ce qui se joue aujourd’hui. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est l’orientation de nos jeunes et l’ensemble des possibilités qui leur sont offertes sur le territoire du Grand Chalon. En effet, sur le territoire du Grand Chalon, nous avons aujourd’hui 2 500 étudiants alors que nous en avions 1 700 en 2014 et notre objectif c’est d’en avoir 3 000 dans 6 ans. Pourquoi cet objectif ambitieux ? Parce que nous avons la conviction que sur ce territoire se trouve d’abord des formations de grande qualité. Des formations qui répondent à l’ensemble des besoins de nos entreprises, des formations qui répondent aux marchés de l’emploi d’aujourd’hui et de demain. Des formations qui offrent aux lycéens des possibilités sur des panels très larges à partir du Bac +1 de poursuivre des études en licence, Master, Bachelor, Diplôme d’ingénieur donc tout un continuum. Un continuum dans des filières qui correspondent effectivement à notre tissu économique des formations agricoles, des formations dans le domaine de la logistique et aussi dans le domaine de l’industrie […] Tout cela se démultiplie et c’est valable dans l’ensemble des filières. C’est le travail de l’ensemble des établissements et cela permet à nos étudiants, des débouchés et un cadre de vie tout a fait sympathique […] C’est pour cela que tous ces éléments sont parfaitement intégrés sur notre territoire ! C’est pour cela que grâce à votre travail qui ouvre à nos lycéens, ces moments de parcours Sup, des opportunités. Des opportunités qui ont du sens et qui ont de la qualité de leur donner des débouchés et c’est pour cela que nous sommes très heureux. Le Président du Grand Chalon y est très attaché et c’est pour cela que les questions sur l’enseignement supérieur fait partie des ses priorités. Nous sommes très heureux de voir que les jeunes, les lycéens, les étudiants viennent s’inscrirent dans ces panoramas de l’intégration du territoire. Je vous remercie ! ».

