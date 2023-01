Concert 'Memory in rhythm' au Théâtre Piccolo - Info-chalon vous offre vos places !

il suffit d'adresser à contact@info-chalon.com vos nom, prénom et numéro de téléphone... Les deux heureux gagnants seront contactés directement par le service communication du Conservatoire du Grand Chalon.

"Cette formation à l’instrumentation hybride met en avant un collectif de percussionnistes aux timbres riches et variés. Les musiciens du Transpercussif Orchestra tissent des ponts sonores entre eux, composent un répertoire sur mesure qui puise dans les influences musicales de chaque membre de l’orchestre : jazz, musique contemporaine, musique africaine et improvisée…



Memory in Rhythm fait écho aux formations des batteurs et musiciens de jazz américains de la période hard bop des années 1950, qui se regroupaient pour former de grands orchestres composés de plusieurs batteurs, percussionnistes, d’une section rythmique et de soufflants. Comme par exemple Art Blakey avec les albums Orgy in Rhythm ou le M’Boom de Max Roach…

L’enjeu ici n’est pas de recréer des "battles" de percussionnistes virtuoses, pour épater le public mais de faire sonner l’orchestre en s’inspirant mutuellement des univers sonores de chacun avec comme fil conducteur, le groove et l’improvisation…"

Avec Stéphane Ranaldi Batterie ; Clément Drigon Batterie ; Anne Briset Vibraphone, Marimba ; Khadim Sene Djembé, Sabar ; Etenne Reniard Contrebasse ; Clement Merienne Piano ; Olivier Py Saxophone

JEUDI 02 FÉVRIER 2023 À 19H30 - THÉÂTRE PICCOLO

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/memory-in-rhythm

