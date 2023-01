Chalon Estudiantina a tenu son assemblée générale

Après une brève répétition avait lieu jeudi 26 janvier 2023 au Studio 70 L’assemblée Générale de l’association suivie d’une remise de médailles et de la traditionnelle galette des rois.

Durant son rapport moral la présidente a évoqué les moments forts de l’année 2022 avec notamment le 125ème anniversaire de l’association qui réunit pour l’occasion les orchestres à plectre de ANNECY, ROANNE, BELFORT/MULHOUSE et CHALON lors des répétitions et du concert à l’Auditorium. Ces moments intenses et rares ont donné des idées aux amis D’ANNECY qui inviteront tout le monde en 2024 à l’occasion de leur centenaire. Du pain sur la planche donc et de belles perspectives.

La présidente remercia la municipalité, l’USMC, la fédération, pour leur aide financière, matérielle ou logistique ainsi que tous les musiciens, chef en tête, pour le travail effectué.

M.GENOT président de l’USMC souligna la bonne santé financière et le dynamisme de l’association qu’il remercia vivement pour le geste financier accordé au profit d’associations en difficulté au sein de l’USMC.

M.REMANDET, président d’honneur souligna les difficultés rencontrées par les associations musicales dont le nombre d’adhérents a fortement diminué.

M.COULON représentant la fédération félicita l’orchestre pour la qualité de ses prestations en rappelant qu’il n’y a pas que le nombre qui fait la qualité et jugeant notre « format » d’orchestre tout à fait satisfaisant.

Il fut ensuite procédé à une remise de diplômes et médailles de CMF pour diverses années de présence au sein d’une association musicale.