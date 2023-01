Rugby : au CRC le message du staff est clair : objectif maintien !

Enfin pourrait-on dire ! Le championnat de Promotion d’Honneur bourgogne Franche Comté ( R2 ) devrait reprendre ses droits pour le Chatenoy Rugby Club, ce dimanche 29 janvier 2023 en allant à Chenove. Le club manque de jeu depuis le 11 décembre 2022 pour l’équipe A ( défaite à Migennes) et depuis le 20 novembre 2022 pour l’équipe B pour son match à Louhans. Une coupure longue, trop longue.

Il a fallu durant toute cette période maintenir un état d’esprit. Cela n’est pas propre au CRC d’autres clubs sont dans ce cas, surtout continuer des entrainements chaque mercredi et vendredi, pas facile d’autant que les fêtes de fin d’année passaient durant cette période.

Pour arranger le tout la météo s’est invitée pour la reprise obligeant le match prévu à Cluny, le dimanche 22 janvier, a être reporté au 5 février ce qui, entre autres, désorganise un peu l’effectif quant on sait que des joueurs ( tous amateurs) ont prévu de partir en vacances d’hiver en famille. A cela s’ajoute pour le CRC une infirmerie s’est bien remplie.

Il faut construire les deux équipes avec tout ceci pour le staff du Chatenoy Rugby Club, composé de Guillaume Boillereaux, David Touam et Geoffrey Meunier. info-chalon.com est allé à leur rencontre avant l’entrainement de ce vendredi 27 janvier 2023.

Le maintien avant tout !

Pour Guillaume Boillereaux cette phase retour est claire dans son esprit : « Le message est simple, on va discuter avec le groupe; lui enlever la pression du résultat et jouer au rugby pour se faire plaisir. Bien évidemment l’objectif est le maintien. On ne veut pas donner la pression aux joueurs pour le résultat et on leur demande de jouer correctement pour éviter une descente en R3 et sauver le club qui se doit de rester à ce niveau R2 pour la saison prochaine. Une saison qui aura été un bon apprentissage pour le club. »

De son coté David Touam est en formation diplomante afin d’obtenir un Brevet Fédéral Optimisation de niveau équipe Seniors pour faire court. Sa formation lui a permis d’aller participer à un entrainement de l’équipe de Seurre, pensionnaire de la même poule que le CRC à la différence que ce club est le leader et souhaite accéder en R1 soit la division d’Honneur.

Jouer comme on s’entraine

David explique son ressenti : « De toute évidence il y a une différence entre nos deux groupes. On sent que la base est la confiance du groupe et le sens du collectif. En étant en tête cela est plus facile parce que l’on est dans une dynamique de gagne.

C’est ce que l’on cherche à construire depuis le début de saison. Dans nos entrainements on demande aux gars de s’engager, de se faire mal car comme on dit « on joue comme on s’entraine ». C’est une belle expérience que j’ai vu à Seurre. »

Puis d’ajouter au regard du CRC : « Dire que l’on peut arriver je le pense. Nous avons mis cela dans nos plans de jeu avec Guillaume et Geoffrey et ça fait plusieurs séances ou est est sur le même rythme. On se rapproche des intensités de match lors de nos séances d’entrainement. C’est très positif. »

Reste maintenant pour le groupe de joueurs des deux équipes a être présent à tous les entrainements afin que tout finisse par bien se mettre en place et faire de cette phase retour la confirmation du maintien en R2.

Prochain match à Châtenoy le Royal le dimanche 12 février 2023 contre Saône Seille.

JC Reynaud