Céline Queneau, Médaillée de l'Ordre National du Mérite Agricole

L'Epicurien des Vignes est devenu au fil du temps une vraie référence dans le monde du traiteur. Et Céline Queneau a eu le droit aux honneurs cette semaine, distinguée en personne par André Accary, Président du Conseil départemental de Saône et Loire.

Céline et Philippe Queneau, sont deux figures incontournables de la Côte Chalonnaise. Après être passsés par l'Ecole Hôtelière de Chamalière, ils ont eu un vrai coup de coeur pour la Saône et Loire, au point d'en devenir des Ambassadeurs incontournables comme l'a rappelé André Accary, appelé à remettre la disctinction à l'occasion des voeux du Nouvel An de la CPME départementale.

Pendant 18 ans, le couple a porté l'aventure du restaurant des Année 20 à Buxy, tout en lançant en parallèle en 2018, leur activité traiteur l'Epicurien des Vignes, déménagée entre temps à Saint-Désert. Après avoir cédé leur restaurant en 2019, l'équipe de l'Epicurien s'est développé en privilégiant exclusivement l'aspect traiteur. D'ailleurs, une extension des locaux est en cours, pour les agrandir de près de 200 m2.

"Fier que vous ayiez troqué la potée auvergnate contre le Boeuf Bourguignon" s'est amusé à confier André Accary, saluant au passage ces entrepreneurs qui font toute la richesse de nos terroirs.

C'est non sans émotion que son époux Philippe est venu à l'issue de la remise de médaille, remercier Céline, pour son engagement en faveur de la profession.

