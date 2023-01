CER CHALON/SAÔNE, une école de conduite qui vit avec son temps, dirigée par Lionel Delahoche

Lionel DELAHOCHE (sur la photo ci-dessus) a créé son école de conduite « Conduit’En Route » membre du réseau CER, en 2017 à Chalon/Saône, 28 rue de la Motte.

Un peu à l’étroit, dans les locaux de la rue de la Motte, Lionel et son équipe ont déménagé en décembre 2022 pour s’installer 41 place de Beaune à Chalon/Saône.



L’agence CER Chalon/Saône offre désormais un vrai confort de travail, tant pour les élèves que pour les collaborateurs avec des espaces dédiés à chaque activité (salle de code, salle équipée d’un simulateur de conduite, bureau dédié aux rendez-vous pédagogiques entre élèves, parents et enseignants).



Conduit’En Route, CER, s’est également implantée sur trois autres sites en Saône-et-Loire, à Gergy en 2018, Tournus en 2021 et la petite dernière, plus au Sud, à Cluny depuis avril 2022.



Lionel, dirigeant des agences CER Chalon/Saône, Gergy,

Tournus et Cluny devant sa nouvelle agence de Chalon/Saône

Cette belle évolution a donné lieu à la constitution d’une équipe de 17 personnes autour du directeur Lionel DELAHOCHE, dont une directrice administrative, trois conseillères commerciales et onze enseignants de la conduite dont deux responsables pédagogiques.

Depuis octobre 2022, le service marketing et communication a également vu le jour avec l’arrivée de deux apprenties afin, entre autres, de développer la présence des quatre écoles sur les réseaux sociaux, développer la communication institutionnelle et créer de nouveaux partenariats stratégiques et/ou commerciaux.



Virginie, directrice administrative CER Chalon/Saône

CER vous accompagne tout au long du processus pour l’obtention des permis :

B (voiture) en boite manuelle ou automatique, en formation initiale, en conduite accompagnée ou supervisée)

A1 et A2 (moto)

BE (remorque)

AM (cyclomoteur ou voiturette)



Quelle que soit la formation réalisée, les élèves bénéficient à la fois du savoir-faire d’enseignants experts, mais peuvent aussi compter sur une flotte de véhicules qualitatifs : les nouvelles Peugeot 208, des scooters Peugeot, des motos Yamaha, une voiturette Aixam ainsi qu’une voiture équipée aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite.



L’espace simulateur, permettant une première prise en main d’un véhicule.

Réglable en boite manuelle ou automatique.

CER, une école qui vit avec son temps

Les nouvelles technologies tiennent aujourd’hui une place importante dans nos vies, et particulièrement dans celles des plus jeunes. C’est pourquoi CER les inclut tout au long de l’apprentissage du code de la route et de la conduite, au travers de cours de code en ligne ou en visioconférence avec la présence d’un moniteur. Les quatre sites CER (Chalon/Saône, Gergy, Tournus et Cluny) sont tous équipés de simulateurs de conduite, un moyen de se familiariser avec le poste de conduite en toute confiance.



CER Chalon/Saône, Gergy, Tournus et Cluny - 03 85 43 07 74

accueil@cer-chalon.fr

www.cer-chalon.fr