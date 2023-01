Communiqué



La nouvelle vient de tomber, le Conseil d’Etat refuse d’ordonner la levée de la suspension de la maternité d’Autun.

Nous avions attaqué l’arrêté de suspension de fonctionnement de la maternité d’Autun, non pas sur le fond, mais en référé Liberté, compte tenu de l’urgence que nous percevions. La décision prise nous conduit désormais à attaquer sur le fond, ce que nous engageons aujourd’hui même. Et nous attaquerons toute nouvelle décision en référé, et si nécessaire sur le fond.

De la même manière nous collectons tous les incidents graves et les difficultés causés par la fermeture de la maternité depuis le 16 décembre, et il y en a, notamment pour des parturientes du Morvan qui ont parfois mobilisé les sapeurs-pompiers pour se rendre à la maternité du Creusot ou de Chalon, découvrant de fait la sécurité civile de tout un secteur du territoire. Nous collecterons tous les évènements graves de sécurité sanitaire rencontrés et nous nous constituerons partie civile en appui des familles au pénal.

Comptez sur nous pour ne jamais cesser le combat. Il en va de l’intérêt de nos territoires ruraux éloignés et de la sécurité des parturientes.



Dr Evelyne Combier

Présidente de l’ASPAM