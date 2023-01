La bibliothèque de Champforgeuil est maintenant municipale.

Petit historique sur la bibliothèque :

La bibliothèque de Champforgeuil existe depuis 1954, elle fût d’abord municipale. Fermée un temps, elle a été reprise par l’Association Sport Loisirs et Culture (ASLC) en 1977. Elle était devenue une bibliothèque associative. Elle fonctionne actuellement avec 7 bénévoles.

L'inauguration :

Fanny Petton 1ère adjointe à la mairie a remplacé, jusqu’à son arrivée, Madame le Maire qui officiait un mariage. Fanny Petton a remercié de leur présence ses collègues du conseil municipal. Elle a remercié les bénévoles de la bibliothèque pour leur investissement. Elle a précisé, et c’est important pour les habitants de la commune, le maintien de la gratuité et souligné le travail effectué avec la BDSL sur le côté culturel.

Patricia Ducroix a ensuite pris la parole : « Isabelle a fait une formation de bénévole qualifiée à la Bibliothèque Départementale de Saône et Loire (BDSL), et à son initiative, la mairie et l’ASLC ont signé, en décembre 2019, une convention avec la BDSL, portant sur le développement de la bibliothèque. Dans la foulée, j’ai moi-même suivi la formation de bénévole qualifié, en 2020.

Les avantages de cette convention ont été rapidement remarqués, puisque la BDSL nous prête environ 400 livres par an, renouvelables, ce qui a gonflé l’offre de prêts. Par ailleurs, la BDSL nous propose des prêts de matériels et d’animations que nous n’avons pas encore explorés, mais cela va bientôt arriver… Ce 28 janvier 2023, nous sommes heureuses, en tant que bénévoles, parce que nos convictions et notre ténacité ont porté leurs fruits : Nous voulions développer la proposition culturelle de Champforgeuil.

La mission d’une bibliothèque n’est pas de conserver des livres, mais d’animer, de donner du sens, de donner accès. Les bibliothèques doivent permettre aux individus d’une société de s’émanciper grâce à un accès garanti à la pluralité culturelle et à l’information. Ce sont des espaces décisifs pour l’exercice de la démocratie»

La bibliothèque de Champforgeuil s’est modernisée grâce à la mise à disposition d’un ordinateur acheté par la mairie avec en 2022 une formation sur le logiciel de gestion des livres. Pierre Yves Cartillier et le personnel de la BDSL, dont Éric Binet pour l’informatique, ont soutenu les bénévoles de la bibliothèque tout au long de leur projet. Un travail long pour intégrer tous les livres dans le logiciel mais payant pour la gestion des prêts. Grâce à l’informatisation et à la gratuité de l’accès à la bibliothèque, le nombre d’adhérents a explosé en passant de 54 adhérents en 2019 à 164 aujourd’hui.

Patricia Ducroix terminera son petit discours par ces mots : « Nous souhaitons que cette bibliothèque devienne un carrefour des possibles, un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les habitants de Champforgeuil et ses environs. Nous remercions évidemment l’ASLC et la mairie, qui ont accepté de discuter avec nous, et qui ont accepté nos propositions et nos projets. Merci à tous les bénévoles qui ont pris beaucoup de temps pour mener à bien ce projet et qui continuent à le développer…. Avec joie et convivialité. »

Passionnées par ce milieu culturel, les bénévoles vont continuer leur activité à la bibliothèque avec l’avantage de pouvoir bénéficier de subventions pour parfaire tous leurs projets afin que ce lieu de vie se développe pour tous les âges.

C.Cléaux