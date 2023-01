Les parents d’élèves se mobilisent contre la fermeture d’un poste d’enseignant à l’école Romain Rolland

Le clin d’œil info-chalon.com.

C’est lundi 23 janvier 2023 que la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, quand le Directeur de l’Ecole Primaire Romain Rolland, Pascal Besson et les autres enseignants, apprenaient qu’un poste d’enseignant allait être supprimé à la rentrée de septembre 2023 / 2024.

Cette école qui compte 97 élèves, possède une spécificité, celle d’avoir une classe allophone, qui est une unité pédagogique pour élèves arrivant en France et parlant une, voire d’autres langues que le français. Un établissement et des élèves qui n’avaient donc pas besoin de cette décision de suppression de poste dans un secteur où l’utilité, la qualité de l’enseignement et l’accueil de nouveaux élèves arrivants n’est plus à démontrer.

Il n’en fallait donc pas plus pour que les parents d’élèves se mobilisent et décident d’afficher à l’avant de l’entrée principale de l’établissement et à l’arrière de l’école, le soir du dimanche 29 janvier 2023, des banderoles et des affiches exprimant tout leur mécontentement face à cette nouvelle.

Crédit photo F. Leplat

Article F. Leplat & J.P.B