Le CAF Chalon poursuit son ascension !

Pour la première édition de cette nouvelle formule incluant une étape intermédiaire entre les championnat régionaux et le championnat de France, le CAF de Chalon était représenté par Maxence Girardot arrivé 3ème lors des qualifications régionales.



Au programme: 9 blocs à réaliser en moins de 5 essais chacun pour tenter de se classer parmi les 24 premiers pour accéder à la finale des championnats de France de bloc.



Mission accomplie donc pour Maxence qui se classe 22ème sur 65 et sera le seul représentant de Bourgogne Franche-Comté dans la catégorie des U16.



Un grand bravo à lui qui a su parfaitement gérer sa compétition et tirer son épingle du jeu parmi les meilleurs grimpeurs Franciliens et du Nord de la France sur des blocs ouverts, entre autres, par Romain Desgranges, le plus beau palmarès de l’escalade masculine Française.



Le rendez-vous est pris maintenant le 19 février en Normandie à Sartilly pour tenter de se rapprocher le plus possible du haut du classement national !