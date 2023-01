L'hôpital de Chalon sur Saône annonce la création d'une équipe mobile de gériatrie externe

Afin de répondre au mieux aux besoins des personnes âgées du territoire, le Centre Hospitalier William Morey étoffe l’offre de sa filière gériatrique par la création d’une Equipe Mobile de Gériatrie externe (EMGe). Ce nouveau service vient compléter la filière gériatrique du Chalonnais composée des services suivants : médecine gériatrique, soins de suite et de réadaptation, équipe mobile gériatrique interne, consultations mémoire et gériatriques, unité de médecine ambulatoire (UMA), établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unité Alzheimer, Unité d’Hébergement Renforcée (UHR), Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA).

La mission de l’EMG externe sera d’intervenir en EHPAD, établissement médico-social ou à domicile en qualité d’équipe hospitalière experte. Elle pourra proposer dans les situations complexes une évaluation gériatrique, des adaptations thérapeutiques, une participation à la réflexion éthique et au projet de soins, une aide à l’orientation dans la filière de soins adaptée et à la prévention des décompensations des pathologies chroniques.

Les demandes d’intervention de l’équipe mobile de gériatrie pourront être formalisées par les médecins de ville, les médecins et infirmiers coordonnateurs des structures hébergeant des personnes âgées, les réseaux de santé et le dispositif d’appui à la coordination (DAC), les équipes mobiles ou l’hospitalisation à domicile (HAD). Ainsi, les demandes d’intervention de l’EMGe ne pourront pas être réalisées directement par les personnes âgées ou leur proche. L’EMG externe interviendra dans le secteur Chalon-sur-Saône, Chagny, Louhans, dans un périmètre de 35 km autour de Chalon-sur-Saône.

L’équipe de l’EMGe est composée d’un médecin gériatre, le Docteur Elise Bonaldi, d’une infirmière et d’une secrétaire médicale. L’équipe mobile de gériatrie débute son activité à compter du 1er février 2023.