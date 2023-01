Enedis va adapter le réseau électrique pour le passage d’un convoi exceptionnel

Les salariés d’Enedis préparent le passage d’un convoi exceptionnel transportant une cuve en titane, destinée à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’usine de la société INOVYN à Tavaux (39). Le convoi cheminera de Chalon-sur-Saône (71) jusqu’à sa destination entre le 6 et le 9 février.

Ce convoi exceptionnel circulera sur une distance de 71km à une vitesse de 5 km/h à 15km/h. Haut de 9,70m, large de 8,50m et composé de 5 véhicules pour un total de 100m de long, l’intervention des équipes d’Enedis est nécessaire pour permettre son passage. En effet, la hauteur moyenne du réseau aérien d’Enedis sur le trajet oscille entre 6 et 10m de haut. Des opérations de mise en sécurité du réseau électrique (dépose ou surélévation des lignes électriques) sont donc nécessaires. Une fois le convoi passé, le réseau retrouvera sa configuration normale.

L’objectif d’Enedis est de limiter au maximum les coupures sur le trajet du convoi. Des techniciens travaillent depuis plusieurs semaines à l’adaptation du réseau électrique pour permettre le passage du convoi et limiter les perturbations pour les clients en mettant en place des groupes électrogènes dans les situations le permettant.

Cependant, dans de rares cas et certaines zones, l’installation des groupes électrogènes est impossible. Les clients concernés seront prévenus en amont par mail et/ou SMS (pour les clients ayant accepté de recevoir des communications d’Enedis) et auront accès à l’ensemble des informations (jour et plage horaire de coupure) sur l’application Enedis à mes côtés.