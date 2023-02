Le Grand Chalon et la ville de Chalon se mobilisent pour lutter contre la prolifération de la ‘Jussie’

De nombreux arbres plantés rue du Capitaine Drillien à Chalon (Proximité d’Intermarché) !

Mardi 31 janvier, à 9 heures, rue du Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (à proximité d’Intermarché), avait lieu un point presse sur la mobilisation du Grand Chalon et la ville de Chalon pour lutter contre la prolifération de la ‘Jussie’, une espèce exotique envahissante qui colonise les 2 plans d’eau situés à proximité de l’Hôpital William Morey à Chalon.

Lors de ce point presse, on notait la présence de Marc Labulle, Conseiller Communautaire délégué en charge de la Gémapi, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d’Eric Varrault et Sébastien Guillemin des Espaces Verts, de Julien Masse, Directeur Solif (emploi-solidarité-formation), de Thierry Merle coordinateur Solif, d’Alexis Belorgey Gemapi (Gestion des Milieux aquatiques et prévention des inondations), de Boris Pageaux, Directeur environnement et de Bruno Cottier, Chef d’équipe des Espaces Verts.

Marc Labulle expliquait que ce projet consiste en la plantation d’arbres et de plantes hélophytes afin de renforcer le couvert végétal, limiter la photosynthèse et freiner nettement la prolifération des herbiers aquatiques sur les 2 plans d’eau jouxtant l’hôpital. Un projet qui contribuera également sur le long terme à valoriser l’environnement paysager en y apportant une diversité de la végétation.

Ainsi 35 arbres de variétés différentes sur les berges des 2 points d’eau seront plantés. De plus, il a également été fait le choix de planter des plantes épuratrices (carex, jonc, iris…) au printemps sur ces mêmes berges pour améliorer la qualité de l’eau et limiter les rejets et surtout devenir des zones de refuge pour les espèces animales présentes sur le site.

Des travaux réalisés par la société Solif d’un coût de 18 782 euros, entièrement portés et financés par le Grand Chalon ; des travaux qui seront suivi ultérieurement par des aménagements de bancs et mobilier urbain pour améliorer le cadre de vie sur place.

A noter également que dans le cadre du Conseil de Quartier lié à la ville de Chalon, les Espace Verts chalonnais ont procédé sur le plan d’eau situé face à la Croix Rouge Française, à la plantation de 2 arbres mellifères (pour les abeilles), la mise en place de 2 tables de pique-nique et de 2 bancs supplémentaires.

