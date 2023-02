Un samedi après-midi jeux à la bibliothèque municipale de Châtenoy le Royal.

La bibliothèque municipale se transforme en plateforme de jeux pour la plus grande joie des petits et des grands.

Pour ce premier après-midi de jeux organisé par les bibliothécaires de Châtenoy le Royal, la fréquentation a dépassé les attentes. Une centaine de personnes est venue participer aux différents jeux mis à disposition. On est venu de partout pour s’exercer au Logo Mamo, à l’escalier hanté, au Polyssimo, au Because Potatoes et bien d’autres jeux, jeux pour adultes, enfants et familles. 6 personnes du foyer de vie de Bonnet accompagnées de Laure (AMP) ont eu connaissance de cet après-midi jeux par Alexandra (qui vient régulièrement à l’ESAT), une maman, ses filles et petit enfant de la Bresse, d’autres de Saint Marcel, de Champforgeuil, de la commune comme Nathalie Ferry adjointe à la culture faisaient partie des joueurs.

Aline, Pascale et Virginie ont été bien occupées tout l’après-midi, elles avaient en charge de montrer, expliquer les jeux.

C’est un bel après-midi d’échanges et de jeux qui a été proposé à la bibliothèque par les 3 bibliothécaires. D’autres moments de jeux sont proposés aux adultes en février, mars et avril.

C.Cléaux