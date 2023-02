ASLC lutte de Champforgeuil : 3 qualifiés aux championnats de France à Mulhouse

Samedi 28 janvier, les championnats de Bourgogne Franche-Comté pour les catégories benjamins, minimes et juniors se sont déroulés à Chagny. La section lutte de l'ASL Champforgeuil était représentée par 4 lutteurs. Excellente performance d'ensemble avec 3 jeunes qualifiés pour les Championnats de France à Mulhouse, fin février.



Titouan Robin et Vincent Mazoyer-Vautier sont champions de Bourgogne Franche-Comté après 2 finales âprement disputées contre des lutteurs chevronnés du club de Besançon.

Simon Tran monte sur la deuxième marche du podium avec 2 victoires et 1 défaite. Pour sa 2ème année de lutte, Simon a démontré lors de ses 3 combats qu'il a énormément progressé et qu'il faudra compter sur lui pour la suite de la saison. e

Ylies Zighidi, pour sa première compétition s'en est bien sorti avec 1 victoire et 2 défaites . Ylies possède de grosses qualités physiques et devrait rapidement progresser s'il continue à s'entraîner sérieusement.



Le Président Alain Jorland et les entraîneurs Franck Temmink et Vincent Robin sont donc satisfaits et espèrent des médailles lors des championnats nationaux.



A noter : le club de Champforgeuil a été retenu par le Comité de Bourgogne Franche-Comté pour l'organisation du championnat régional de Beach Wrestling (lutte sur sable) qui se déroulera le 17 juin dans le parc du château.