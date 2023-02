CARTE SCOLAIRE A CHALON - Bien Vivre à Chalon réagit

En France, les écoles perdront 1117 postes à la rentrée 2023. La dernière dotation négative pour le 1er degré remonte à 2012.

La démographie baisse légèrement ; c’est un fait. Mais la tension sur le remplacement est palpable dans de nombreux départements et la taille des classes en France est en moyenne de 22 élèves, ce qui la positionne à la dernière place en Europe.

En Saônet et Loire, les autorités académiques veulent « récupérer » 20 postes. Concrètement, après avoir ouvert des classes, là où la hausse des effectifs rendait la dotation indispensable, il faut chercher où fermer des classes.



A Chalon, les écoles sont passées elles aussi dans le tourniquet :

:

4 ouvertures de classe à Pauline -Kergomard, à Maurice-Cortot, à l'école de l'Est, à Saint-Exupéry. Dans ces écoles, il y avait urgence, afin de rendre possible le travail en classe de maternelle, qui dépassaient souvent les 27 élèves, dont une grosse proportion sont issus d'une famille non francophone.



5 fermetures de classe à Louis-Lechère, aux Charreaux, à Romain-Rolland, à Jean-Moulin, à Laennec.



La baisse du nombre d'enfants, sur la ville comme ailleurs, aurait pu être l'occasion pour le ministère de l'Education nationale d'améliorer la prise en compte des difficultés scolaires, de la spécificité sociale de certains quartiers et du nombre croissant d'enfants porteurs de handicaps ou de troubles des apprentissages. Il ne l'a pas fait.



De nombreuses écoles de Chalon mériteraient d'être classées en éducation prioritaire. Ce classement permet de reconnaître les inégalités sociales et culturelles qui pèsent lourdement sur la réussite scolaire et de les compenser en offrant plus de moyens humains aux équipes éducatives qui exercent dans ces zones, et limitant ainsi le nombre d'élèves par classe. Ce classement n'a pas été revu, la carte de l'éducation prioritaire est gelée malgré l'évidence des besoins en dehors de son périmètre.



Bon nombre d'écoles ne sont pas aidées à la mesure des missions qui leur échoient : former des enfants ouverts, partageant la même langue, dotés de savoirs solides et de bagages culturels indispensables pour être les citoyens de demain.



L'association Bien vivre à Chalon, appuient toutes les équipes enseignantes et les parents d'élèves qui réclament pour l'Ecole les moyens nécessaires à sa mission de service public de l'Education.