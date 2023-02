VIDEO-SURVEILLANCE - Les caméras de Chalon sur Saône raccordées à la Direction Départementale de la Sécurité Publique

Pour la police nationale, le raccordement des caméras de télé-surveillance municipales à une seule entité départementale est un vrai saut technologique et un confort de travail hors-norme. La ville de Chalon sur Saône apparaît même comme précurseurse dans l'adhésion au dispositif. Ainsi, à terme, la Direction Départementale de la Sécurité Publique à Mâcon, pilotée par Thomas Kieffer, disposera d'une vue globale, permettant en temps réel de juger les situations et d'adapter les moyens d'action. Préfet de Saône et Loire et Direction de la sécurité publique n'ont pas souhaité en dire plus sur le nombre de caméras reliées ainsi que l'intitulé des villes adhérentes mais le réseau s'étend au fil des installations.

L.G