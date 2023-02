A Chalon sur Saône, police nationale et police municipale renouvellent leurs collaborations

La convention partenariale de 2017 était arrivée à échéance depuis plus d'un an. Ce mercredi, l'heure était au renouvellement dans les salons de la Sous-Préfecture, en présence du Préfet de Saône et Loire et du Procureur de la République.

"Formaliser les relations de travail", c'est en quelque sorte le cadre de la convention revitalisée ce mercredi dans les salons de la Sous-préfecture de Chalon sur Saône, en présence d'Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire, Gilles Platret - maire de Chalon sur Saône et Patrice Guigon - Procureur de la République. La convention tripartite qui était arrivée à échéance il y a quelque temps, devait être renouvelée. C'est chose faite mais avec un approfondissement des relations de travail.

Toujours plus de coordinations, de respect de l'un et de l'autre, réaffirmation des rôles et missions de chacun, la convention co-signée ce mercredi matin sous l'égide du Préfet, permet d'affirmer les missions de tranquilité et de sécurité publique à Chalon sur Saône.

Gilles Platret et Yves Séguy ont insisté sur "la fluidité des relations entre les deux polices" avec notamment "des patrouilles mixtes" sous l'autorité judiciaire. Ces derniers mois d'ailleurs, de nombreuses actions communes ont été menées à l'image des contrôles de trottinettes motorisées, de luttes contre les trafics de stupéfiants au Plateau Saint Jean ou au Près Saint Jean... Le Commissaire Emmanuel Breton, commissaire de police nationale a salué "la fluidité des échanges avec la municipale" mais aussi "avec tous les partenaires, bailleurs sociaux ou transport en commun".

Des relations confraternelles sur lesquelles a insisté également Patrice Guigon, Procureur de la République.

Des actions coordonnées qui permettent du coup une meilleure prise en charge des dossiers, et un meilleur suivi.

Des actes de délinquance sous contrôle

Interrogés sur les chiffres de la délinquance à Chalon sur Saône, le Préfet de Saône et Loire n'a pas souhaité donner plus de détails tout en affirmant que la situation chalonnaise était sensiblement meilleure que celle à l'échelle nationale. Du côté des violences intra-familiales, les chiffres restent à la hausse mais il convient de les traiter avec prudence au regard de l'attention particulière portée par les services de police. Une prise en charge accrue et une vigilance particulière qui entraînent une forme d'altération des statistiques.

Le renouvellement de la convention "est un moment particulier qui s'inscrit dans la continuité de 2017, dans le cadre la co-production de la sécurité" a assuré Yves Séguy, "un volontarisme politique qui mérite d'être souligné". Des propos co-validés par le maire de Chalon sur Saône, saluant les actions des services de l'Etat en faveur de la sécurité et de la tranquilité des Chalonnais.

Laurent Guillaumé