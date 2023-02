Initiation gratuite au karaté proposée le samedi 11 février

L'association KARATE TRADITIONNEL Chalonnais (KTC) propose dans votre magasin GO SPORT DE CHALON SUR SAONE des séances de découverte et l'initiation au karaté à partir de 6 ans le samedi 11 février 2023 de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. Le public pourra également assister à des démonstrations de karaté : travail sur cible, kata, combats souples.

Après quelques mois d'activité, le club K.T.C. enregistre plus de 50 adhérents. Les pratiquants sont agés de 6 ans à 70 ans. les cours sont adaptés aux débutants.

Le karaté dit « traditionnel » est un art martial permettant de développer des qualités physiques telle que la rapidité, la fluidité et des qualités mentales comme la perseverance et le contrôle. Ecole de la vie, la pratique du karaté traditionnel permet de s'épanouir mentalement et physiquement.

A partir de la 2eme année de pratique, les compétitions sont ouvertes.



Afin de garantir un entrainement diversifié et de qualité, les professeurs sont diplômés du 3èm au 6èm DAN ;

Entrainements les lundi, mercredi à la maison des sports de Chalon et le samedi matin au dojo de St REMY

Pour tous renseignements, merci de bien vouloir prendre contact avec Mme L'Hévéder au 06.03.16.22.46 ;