Les établissements d’enseignement supérieur du Grand Chalon ouvrent leurs portes le 25 février

L’occasion pour les futurs étudiants et leur famille de découvrir les nombreuses formations proposées sur le territoire, les débouchées professionnelles et le dynamisme de la vie étudiante.

Des établissements et une centaine de formations



Sur 22 établissements, 19 ouvriront ensemble leurs portes le 25 février. Les lycées Hilaire de Chardonnay et Jeannette Guyot le feront le 4 mars et l’IFSI du Chalonnais reprendra cette dynamique en 2024.

> L’ensemble de l’information relative aux établissements et à cet évènement (horaires, adresse et formations) sont à retrouver sur le site http://guidedeletudiant.fr .

Afin de présenter et valoriser les formations proposées sur le territoire, une campagne vidéo de témoignages d’étudiants sera également diffusée sur les réseaux sociaux par le Grand Chalon, en amont et en aval de cette Journée Porte Ouverte. Une manière accessible de s’informer sur le contenu et les possibilités offertes par chacune.



De nouveaux diplômes pour le territoire et l’essor de l’alternance

Parallèlement, le Grand Chalon soutient activement la création de formations qui répondent aux besoins des entreprises du bassin chalonnais. Après plusieurs diplômes créés dans le numérique dont le Master en Intelligence Artificielle et Big Data récemment, la rentrée 2023 sera marquée par de nouvelles ouvertures :

>3 Licences CAPPI (Conception et Amélioration de Processus Industriels) et un master Master Design industriel par le Pôle formation UIMM 21-71, en partenariat avec le Cnam

> 1 Master Ressources Humaines (alternance), 1 Bachelor Chargé de client banque /assurance (alternance)

1 BTS Support à l’action managériale (alternance) par Smart Campus By CCI

>1 Bachelor Responsable du Développement et du Pilotage commercial (alternance) par le Lycée Saint Charles

>1 BTS GLTA – gestion des transports et logistique associée (alternance) par l’AFTRAL

>1 Bachelor en communication et création digitale et 1 Bachelor Programmation Informatique par Colint School

Une vie étudiante riche en émotions

Désireux de développer l’esprit de campus, le Grand Chalon s’engage aussi en faveur de la vie étudiante :

>Le chéquier étudiant : des réductions et gratuités pour des activités culturelles, sportives et de loisir du territoire à destination des étudiants en première année

>L’application mobile Studin : le réseau social qui connecte les étudiants et leur permet de connaitre les événements à venir, de partager des bons plans...

>Une page instagram @grand_chalon_vie_etudiante : stories, jeux concours, partage d’informations

>Des évènements incontournables qui rassemblent : Journée d'intégration, soirées étudiantes, sorties... >Le guide de l’étudiant : pour retrouver toutes les informations en ligne.



---------------------------------------------------------

Le campus du Grand Chalon en chiffres :

>22 établissements

>Une centaine de cursus diplômants du bac +1 au bac +8