Le CCAS de Châtenoy le Royal a remis 345,38 € à l’AFM Téléthon.

Le CCAS et le centre de loisirs de Châtenoy dans l’action pour collecter des fonds pour la recherche.

C’est ce vendredi soir 3 janvier 2023, juste avant les vacances scolaires, que le CCAS et la municipalité de la ville ont remis le chèque de 345,38 € pour la recherche génétique. Les enfants du périscolaire ont remis le chèque aux représentants de la coordination 71 de l’AFM Téléthon : Michel Camus et Philippe Denis, en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, d’élus, des membres du CCAS et des animateurs. Il faut souligner que les enfants ont pleinement contribué aux actions pour le Téléthon.

Michel Camus dans son allocution a retracé un peu l’historique avec au départ, la volonté à tout prix de vouloir guérir les enfants atteints de maladies génétiques rares inconnues et impossibles à soigner…. « Nous avons relevé des défis sans précédent. Il a été fait le choix de la génétique puis de la thérapie génique. Aujourd’hui la vie des malades a changé. Désormais, acteurs de leur vie, ils bénéficient de nouveaux droits, de diagnostics, de parcours de soins adaptés et pour certains de premiers traitements. Il a remercié toutes les personnes qui ont participé et apporté leur contribution à l’action pour le téléthon.

Il a rappelé l’importance pour les organisateurs de s’enregistrer auprès de l’AFM téléthon pour y être référencé et recevoir des appuis de l’AFM lors de manifestation en direction du Téléthon (banderoles, affiches, gadgets…)

Après cette remise du chèque, les personnes présentes ont pu déguster des crêpes dont la pâte a été confectionnée par les enfants.

C.Cléaux