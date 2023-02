L’assemblée générale de l’amicale intervillages pour le don du sang bénévole a eu lieue vendredi soir à Virey le Grand

Pour l’occasion, les 4 maires des communes avaient fait le déplacement : Pascal Boulling, maire de Crissey, Michel Lefer, maire de Lessard-le-national, Didier Réty, maire de Sassenay et Guillaume Thiébaud, maire de Virey le Grand.

Une fois les nombreux participants installés, Danielle Begonin, présidente de l’amicale, a pris la parole pour les remercier de leur présence.

Elle a remercié les élus bien sûr mais aussi Michel Jeannin, président de l’Union Départementale 71*, Georges Rollin, président de l’ADOT 71** ainsi que tous les présidents et présidentes, ou leurs représentants, des amicales voisines : Saint-Remy, La Poste France Telecom, Chalon sur Saône, Chatenoy le Royal, Saint-Marcel, Lux-Sevrey, Sennecey le Grand, Verdun sur le Doubs et Fragnes la Loyere.

Danielle a ensuite vivement remercié les maires des communes pour leur soutien tout au long de l’année, que ce soit en terme de matériels, mises à disposition des locaux mais aussi pour leurs généreuses subventions.

Elle a également tenu à remercier Philippe Vieillard, président du Tennis club de Crissey qui met à disposition ses locaux de tennis couverts pour les collectes.

Puis, elle a bien sûr tenu à saluer le travail des bénévoles de l’amicale : « Merci pour votre engagement, pour votre dévouement à la cause du don du sang. (…) L’association ne serait rien sans vous ».

Elle a terminé son discours d’accueil par lire un poème de Laurent Le Gal « Prenez le temps », plus que pertinent. (Cf photos)

Puis c’est Martine Duchet, secrétaire adjointe, qui a pris la parole pour expliquer le rapport d’activités 2022.

Au total, ce sont 5 collectes de sang qui ont été organisées par l’amicale , ce qui représente 418 dons sur toute l’année 2022.

282 donneurs présentés dont 41 premiers dons.

Des résultats encourageants même si le nombre de dons est déficitaire par rapport à 2021. (464 dons collectés).

En revanche, près de 10% de nouveaux donneurs contre 7,5% en 2021 !

Martine a rappelé les différentes activités de 2022 où l’amicale a été représentée : au total, plus de 20 actions ont été entreprises par l’association afin de sensibiliser le public au don du sang d’une part et de générer des bénéfices à l’association d’autre part.





C’est ensuite Bruno Drapier, trésorier adjoint, qui a pris le micro pour commenter le bilan financier 2022 et le prévisionnel 2023.

Puis, Danielle Begonin s’est adressée à l’assemblée pour le traditionnel rapport moral.

Elle a tout d’abord expliqué la baisse des donneurs : suite à la covid, l’EFS*** a mis en place les collectes sur rendez-vous.

Mais elle a souhaité mettre en avant les points positifs avec l’augmentation significative des premiers dons, les actions bénéfiques menées par les bénévoles (face à face à la sortie des commerces ou à la sortie des écoles ou encore participation aux manifestations).

Puis, elle a souhaité rappeler le rôle du bénévole : sensibiliser, motiver et fidéliser les donneurs.

Enfin, Danielle a annoncé les objectifs pour 2023 : poursuivre les actions de promotion afin de recruter de plus en plus de nouveaux donneurs et fidéliser les donneurs existants.

« Continuons à en parler autour de nous, sur nos lieux de travail, entre amis (…) continuons à permettre aux malades de bénéficier de ce sang si précieux» a t-elle ainsi conclu.

Puis elle a laissé la parole à Michel Jeannin, président de l’UD 71*, qui a tenu à mettre en avant le travail acharné de Danielle et toute l’équipe de l’amicale : « Votre implication est exemplaire et vos résultats sont plus que satisfaisants ».

Il a d’ailleurs salué l’idée des « face à face » au sein des points clés des villages qui permettent de prendre des rendez-vous en direct : « vous êtes les précurseurs sur ce point et vous avez été rapidement imité par les amicales du département ».

Ensuite, c’est Georges Rollin, président de l’ADOT 71**, qui s’est adressé à l’assemblée afin de présenter rapidement le don d’organes.

Celui-ci a tenu à tenu à sensibiliser le public à la communication entre proches : « le non dit se traduit la plupart du temps par le non prélèvement » a t-il déploré.



Puis, ce sont les maires des villages qui ont dit quelques mots.

Tous ont remercié et salué l’amicale pour son travail et son engagement et ont renouvelé leur confiance et leur soutien à cette cause.

Monsieur le Maire de Lessard le national, Michel Lefer, l’a annoncé, il prêtera la salle des fêtes essartoise une seconde fois pour organiser une deuxième collecte annuelle au sein de sa commune.

Enfin, cette assemblée générale s’est clôturée par un moment riche en émotions : Danielle Begonin a remis l’insigne de chevalier du mérite du sang à Nicole Torion, fidèle amicaliste depuis le 1er février 2008.

Nicole, toujours présente pour assurer les collectes et leurs préparatifs, donne également son sang et son plasma.

A ce jour, Nicole comptabilise à elle seule 180 dons !

« Nicole, au nom des malades, je te remercie vivement pour tous ces dons, et pour ton bénévolat. (…) Au nom de la FFDSB**** et en reconnaissance des services rendus à la transfusion sanguine, j’ai le grand plaisir de t’accueillir Nicole comme Chevalier dans l’ordre du mérite du sang » a ainsi déclaré solennellement Danielle, très émue, en épinglant la médaille sur la veste de son amie.

Nicole, qui devait être absente ce soir, s’est confiée très touchée à Info Chalon : « Je devais partir en week-end ce soir mais ma fille, qui était visiblement dans la confidence, m’a dit qu’elle aurait bien aimé assister à une assemblée générale, j’ai donc reporté mon départ à demain matin mais je ne m’attendais pas du tout à être décorée ce soir ! ».

Cette soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié où les participants ont pu partagé des instants riches en convivialité, comme il est coutumier au sein de l’amicale intervillages.

Les prochains rendez vous de collectes :

Lundi 06 février à Crissey de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30

Jeudi 06 avril à Sassenay de 8h à 12h30

Lundi 03 et mardi 04 Juillet à Crissey de 8h à 12h30

Vendredi 22 septembre à Virey Le Grand de 15h30 à 19h30

Vendredi 15 décembre à Lessard le national de 15h30 à 19h30

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous, c’est par ici ou au 06.24.36.89.08.

Pour suivre les actualités de l’amicale, abonnez vous à la page Facebook ici.

Amandine Cerrone.

*UD71 : L’ Union Départementale du don du sang de Saône et Loire, œuvre pour aider les malades en étroite collaboration avec l'EFS. Son Conseil d'Administration compte 19 membres, 4 Conseillers Techniques et regroupe 69 amicales.

L'UD défend les valeurs du don de sang en France.

**ADOT71 : Association pour le don d’organes et les tissus humains.

Plus d’infos ici.

***EFS : Établissement Français du sang

****FFDSB : Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole