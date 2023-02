«La majorité municipale n'a plus d'idées, elle navigue à vue» (Alain Rousselot-Pailley)

Pour Chalon Avec Vous tenait une conférence de presse ce vendredi 3 février à 17 heures 30. L'occasion de dresser un bilan sur ses activités et de tirer à boulet rouge sur la majorité municipale à une quinzaine de jours de la mi-mandat. Plus de détails avec Info Chalon.

La conférence de presse de Pour Chalon Avec Vous (PCAV) qui s'est tenue le vendredi 3 février à 17 heures 30 dans ses locaux de la Rue de Lyon, fut l'occasion pour Didier De Carli de dresser le bilan de ses activités en 2022.

Mais c'était aussi et avant tout l'occasion pour Alain Rousselot-Pailley, le président de cette association citoyenne, de sortir les griffes contre la politique menée par la majorité municipale à une quinzaine de jours de la mi-mandat.

Pour ce dernier, la majorité municipale n'a plus d'idées, elle navigue à vue.

«Le dernier exemple est celui de la Banque de France, on apprend que Gilles Platret en fait visiter les locaux au préfet en vue de regrouper la Police nationale et la Police municipale. Or, quelques mois auparavant, il décidait d'ouvrir le site aux Chalonnais tambour battant avec le Jardin de la Banque. Qu'en sera-t-il si les hôtels de police venaient s'installer dans la bâtiment ?», s'interroge-t-il.

Même son de cloche concernant les anciens locaux d'EDF.

«(Le maire) fait visiter le site EDF alors que le projet territoire du Grand Chalon prévoit un grand projet d'un pôle régional des arts du numérique sur le site, a-t-il fait connaissance des projets du Grand Chalon? Est-il en concertation avec Sébastien Martin (Ndlr : le président du Grand Chalon) sur ce sujet ?»



Il fait aussi mention du Bibliobus, un service toujours à l'arrêt «alors qu'il fait partie de la vie quotidienne des Chalonnais de nombreux quartiers» ou encore la bibliothèque des Prés Saint-Jean, laquelle n'a pas réouvert depuis l'été dernier suite à un orage.

«C'est un manque d'anticipation flagrant», constate Alain Rousselot-Pailley, lequel évoque également «la volte-face sur les sens de circulaton du quai Gambetta et du Boulevard de la République».

Des mauvais points, le président de PCAV en distribue, notamment au niveau du trafic et du stationnement.

«il y a toujours des bouchons à Chalon et le stationnement n'est toujours pas résolu avec des parkings en structure couverte dans une situation catastrophique pour le délégataire QPark, et une zone bleue qui a atteint sa limite en terme d'efficacité»

Raillant l'objectif annoncé par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, lors des vœux à la population, de fixer le cap des 50 000 habitants «en fin de mandat, c'est-à-dire dans 36 mois !», celui qui est également conseiller municipal d'opposition dénonce «une urbanisation et la construction de logements à la hâte qui défigure» Chalon-sur-Saône, en particulier l'Île Saint-Laurent, et en «rasant les jardins familiaux sans avoir prévu une solution de relocalisation !»

«Ce que nous là aussi avons dénoncé en soutenant le collectif Gens du Jardin», précise-t-il.

Il pointera du doigt une vacation commerciale qui a «diminué parce que l'État a injecté des aides massives et permet des installations et des maintiens de commerce, mais nous sommes inquiets pour les prochqins mois car rien a été fait sur le fond pour l'attractivité de Chalon en matière d'accesibilité».

Les 3 kilomètres du Quai de Mai à pied sans croiser une route est un autre objectif de la majorité municipale remis en cause par PCAV. Un effet d'annonce, d'après l'association citoyenne, «dont se targue le maire de Chalon, entre Californie et le Quai Sainte-Marie est intéressant pour les touristes mais ce n'edt pas à l'usage quotidien des Chalonnais».

«Nous regrettons l'abandon d'un projet d'ampleur pour l'Avenue Niépce et l'Avenue du 8 Mai 1945, véritable desserte du centre-ville», ajoute ce dernier qui regrette «une focalisation sur le "Triangle d'or" Cathédrale-Quai Gambetta-Quai Sainte-Marie».

Pour lui, la jeunesse est complétement oubliée par la majorité municipale et Gilles Platret.

«Une communication sur 25000 étudiants dans le supérieur mais un manque évident d'attractivité et d'équipements pour la jeunesse : lieux de rencontre, médiathèque, ...», nous explique-t-il.

«Chalon est aujourd'hui le jouet cassé de Gilles Platret emballé par le papier-cadeau du Grand Chalon. Il est évident qu''il y a une dichotomie de plus en plus importante entre la municipalité et l'agglomération en terme de dynamique et de projets. Or, l'agglo ne pourra pas avancer sans une ville centre forte !», estime le président de PCAV.

C'était aussi l'occasion d'annoncer la création d'un site Internet qui fait un peu guise de boîte de suggestion. Il ne fait aucun doute que Pour Chalon Avec Vous se prépare d'ores et déjà pour les prochaines élections municipales. Mais PCAV ira-t-il seul ou au sein d'une coalition ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati