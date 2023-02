Réforme de retraites : 7 manifestations ce mardi en Saône-et-Loire

Communiqué :

Face au rejet massif. le gouvernement doit retirer sa réforme.

A l'appel de l’ensemble des organisations syndicales, ce 31 janvier a confirmé la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présentée par le gouvernement.

Plus de 2.5 millions travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraité.e.s, se sont mobilisés, par la grève et/ou ont manifesté sur I ‘ensemble du territoire. Cette mobilisation d'ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé près de 2 millions de personnes. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée aujourd'hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement.

La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à I ‘allongement de la durée de cotisations. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme. 2/3 de la population soutiennent les mobilisations.

Personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement.

Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. D’autres solutions de financement existent et sont à disposition de toutes et tous sur les sites internet confédérales des organisations syndicales

L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d'ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève.



Les rassemblements intersyndicaux de la Saône et Loire (71)

- Louhans : 10h00 Place de la Charité + appel à rejoindre Chalon

- Gueugnon : 10h00 place des forges + appel à rejoindre Montceau

- Autun : 14h30 Parking de la gare

- Le Creusot : 14h30 devant l’ALTO

- Montceau : 14h30 Place de la Mairie

- Chalon : 14h30 Maison des syndicats

- Macon : 14h30 Maison des syndicats