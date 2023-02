Espace des Arts : découvrez le cycle cinéma, vacances de février

Venez profiter d'une séance en famille et savourer quelques dessins animés pour petits et grands, dès 3 ans.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE | Dès 3 ans

POMPON OURS, PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES | Dès 4 ans

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE | Dès 5 ans

LE SECRET DES PERLIMS | Dès 6 ans

ENZO LE CROCO | Dès 7 ans

LES SECRETS DE MON PÈRE | Dès 8 ans

LES DÉMONS D’ARGILE | Dès 8 ans





Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/cycle-cinema-vacances-fevrier-23

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.