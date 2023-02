"Sauver la maternité d'Autun, c'est un combat pour la vie face à cette violence sociale" pour Richard Beninger

Belle et grande manifestation à Autun ce samedi matin contre la fermeture de la maternité à l’initiative de la CGT de l’Hopital et de son union locale. Plus de 1000 personnes, de nombreuses familles avec des enfants qui arboraient une jolie pancarte : « je suis né ici ». Toutes et tous dénonçaient cette brutale et inadmissible décision de l’Agence Régionale de Santé de fermer définitivement la maternité au 1er Mars. Nous sommes déjà plus de 5500 à avoir signé en 4 jours la pétition en ligne (Change.org).

Il s’agit de mettre chacun devant ses responsabilités : le Directeur de l’ARS, bras armé du Ministre dans la région, celui du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire). Ces responsabilités sont aussi directement politiques : 40% des maternités ont été supprimées en France depuis 20 ans. Il y a 6 mois, le syndicat des sage-femmes publiait une enquête précisant que « 10% des maternités étaient en situation de fermeture partielle »

Le Député Renaissance de la circonscription, présent à la manifestation ne peut faire oublier ses votes systématiques de tous les budgets de la santé et de la sécu depuis 2017. Les manifestants ne s’y sont pas trompés en l’accueillant par des huées qui l’ont conduit à renoncer à prendre la parole …

De nombreux maires et élus des communes avoisinantes ont dénoncé cette désertification médicale et montré les conséquences dramatiques de cette fermeture dans toute la région morvandelle entre Nevers et Le Creusot (120kms).

Une récente étude de l’INSERM montre que « le risque de naissance en dehors de l’hôpital est deux fois plus élevé pour les femmes vivant à 30km ou plus de la maternité la plus proche que celles vivant à 5 kms ». Avec les conséquences dramatiques qu’on peut constater régulièrement aux quatre coins du pays.

Car Autun n’est pas un village gaulois irréductible. Ou plutôt les irréductibles sont aussi , en ce moment même à Guingamp, Porto-Vecchio, Draguignan…où des habitants et des soignants sont dans l’action pour s’opposer aux fermetures de leur maternité.

Ce mouvement va se développer pour exiger un moratoire de ces décisions injustes et brutales de l’ARS qui, au contraire, a l’obligation légale de trouver les effectifs et les moyens d’assurer un égal traitement sur tout le territoire. Faut-il rappeler qu’en cas d’accident, les responsabilités personnelles et pénales des Directeurs de l’ARS et du GHT peuvent être engagées ?

Il n’était pas étonnant qu’en fin de manifestation, après avoir écouté en conclusion et avec émotion, des enfants chanter « j’y crois encore » , pour agir « contre la violence sociale, dans ce combat pour la vie », bon nombre de manifestants se soient donnés rendez-vous dans les manifestations de mardi et samedi prochain dans tout le pays.

OUI, PAR LA LUTTE MASSIVE ET DANS L’UNION, NOUS POURRONS CONSERVER NOTRE MATERNITÉ À AUTUN