Les arnaques à la vignette Crit'air se multiplient

La vignette Crit'Air, qui classe les véhicules en fonction de leurs émissions, est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions ou lorsque des restrictions de circulation sont mises en place en cas de pic de pollution. Celle-ci coûte 3,72 € et peut être achetée sur le site officiel du Gouvernement. Malheureusement, ce dispositif attire de plus en plus les escrocs. À tel point que le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires vient de lancer une alerte. Deux principaux modes opératoires sont utilisés par les fraudeurs : la création d'un faux site internet ressemblant au site officiel et l'utilisation de phishing via faux SMS ou e-mail. Le ministère invite les automobilistes à être vigilants et rappelle que seul le site officiel vend la vignette à son prix fixe de 3,72 € et que les SMS ou e-mails pour l'achat sont des escroqueries.