AVIS DE DECES - Monsieur André BOUVERET

SASSENAY



Marcelle Bouveret, son épouse ;

Jean et Odile, Georges et Laurence, Pierre et Christine, ses enfants ;

ses petits enfants et arrières petits-enfants ;

ses belles soeurs et son beau frère ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BOUVERET

survenu le mardi 7 février, dans sa 90 année.

La cérémonie souvenir aura lieu le lundi 13 Février à 14h15, en la salle du crématorium de Crissey.