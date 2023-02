La Fédération des Associations Chalonnaises d’Entraide (FACE) organise ce vendredi 10 février et demain samedi 11 une grande collecte alimentaire dans le Grand Chalonnais.

La grande collecte organisée par FACE se déroule une fois par an pour venir en aide aux personnes en difficultés économiques.

L’association créée en 1985 regroupe 11 associations caritatives et engagées dans l’action solidaire. Aujourd’hui Raphaël Jimenez en est le président. L’association utilise les locaux de La Famille Chalonnaise présidée par Arlette Cornaire pour la redistribution des produits.

Cette année encore, FACE fait appel à votre générosité afin d’aider les plus démunis.

A l’image du magasin Aldi de Châtenoy le Royal qui a accueilli Evelyne, Pascale et Pierre ce vendredi matin, 11 magasins sur les communes du Grand Chalon ont ouvert leurs portes aux bénévoles de l’association pour ces deux jours de collecte. Plus de cent bénévoles vont œuvrer dans les magasins sur les communes de Givry, Mercurey, Lux, Châtenoy le Royal, Châtenoy en Bresse, Chalon sur Saône… pour trier, répartir et remplir les cartons avec les différents produits collectés.

Ces actions ne pourraient pas avoir lieu sans la mobilisation de tous ces bénévoles et des généreux clients présents dans les magasins partenaires.

L’association lance un appel aux personnes qui souhaiteraient aider les autres à venir les rejoindre.

La grande collecte continue demain samedi 11 février dans les magasins partenaires.

C.Cléaux