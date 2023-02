Retour sur le Rassemblement pour la paix en Ukraine à Chalon-sur-Saône

Dimanche 12 février, Place de l'Hôtel de ville, un rassemblement s'est tenu appelant à contribuer partout en France, les 24 et 25 février 2023, à la mobilisation mondiale en faveur de la Paix en Ukraine. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils étaient une trentaine de personnes de tous bords politiques à avoir répondu à l'appel au rassemblement pour la paix en Ukraine émanant du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités, Les Patriotes (LP), Autun résiste pour les libertés et Debout la France! (DLF).

L'occasion pour ces Chalonnais et Grand Chalonnais de faire entendre une voix devenue inaudible, celle de la paix, alors que les combats font rage en Ukraine.

Si certains demandent la désescalade en arrêtant de fournir des armes aux Ukrainiens, comme l'appelle de ses vœux le président Volodymyr Zelensky, exigeant l'arrêt immédiat des combats, d'autres réclamaient à cor et à cri la sortie de la France de l'OTAN ou tout du moins que le chef de l'État, Emmanuel Macron, cesse sa politique atlantisme.

L'occasion aussi de rappeler à la mémoire de tous la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine tirent leurs origines lointaines de la Rus' de Kiev, premier état à avoir réuni les Slaves orientaux entre 882 et 1240, et que ce sont des peuples frères. Ou encore que la Russie puis l'Union Soviétique ont toujours été aux côtés de la France lors des deux conflits mondiaux.

Constatant que les conséquences sociales, économiques et écologiques de cette guerre (ainsi que d'autres guerres en cours) risquent de devenir de plus en plus terribles pour l'ensemble des populations des pays concernés et pour l'ensemble de la planète mais aussi qu'il plus qu'urgent d'arrêter ces massacres et de stopper en Ukraine cette escalade militaire susceptible de conduire à une extension mondiale de la guerre.

Pour eux, la seule issue possible c'est l'arrêt définitif des combats et la construction d'une solution diplomatique et négociée dans le cadre des institutions internationales et dans le respect de la Charte des Nations Unies, à l'instar des négociations en pleine guerre qui ont permis de trouver un accord pour l'exportation des céréales. Ce chemin diplomatique doit prévaloir pour que cessent les combats.

Les participants à ce rassemblement pour la paix en Ukraine ont entonné une Marseillaise avant de se disperser.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati