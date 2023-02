17ème Journée de Fédérale 2 RTC 31 - Grand Dole 53 : Les chalonnais submergés par les vagues jurassiennes

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 17ème journée de fédérale 2, l’équipe de Grand Dole. Une équipe solide qui en match de retard de la 12ème journée - alors que Chalon battait Rillieux 25 à 15 - infligeait une sérieuse correction au voisin creusotin 27 à 10.

Si les chalonnais ont remporté une brillante victoire contre Rillieux en jouant le plus souvent à 13 qu’à 15, c’est un adversaire coriace qui se présentait en terre chalonnaise et qui avait sérieusement corrigé les chalonnais au match aller. Pour ce type de match, il fallait être donc beaucoup plus discipliné et jouer sa chance à fond face à des dolois qui pointent eux à la 5ème place au classement général et qui jouent les places qualificatives.

Un véritable casse tête pour les deux entraîneurs chalonnais Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud qui devaient composer une équipe compétitive afin de montrer une belle résistance dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) pour envisager remporter cette rencontre. Oui mais, le vouloir c’est bien mais pouvoir le faire c’est autre chose !

Terrain : Pelouse en bon état

Condition atmosphérique : Temps froid et ensoleillé

Vent : bise glaciale

Affluence : 300 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Benjamin Renaud

Pour Grand Dole : Aurélien Vacheret assisté de David Préciat

Bon Arbitrage de Pierre Camus (I.D.F)

Délégué du match : Vanessa Gros (Aura)

Superviseur territorial : Alain Nicolas (I.D.F)

Carton jaune pour Chalon : Marot (27’) et Colas (73’)

Carton blanc pour Grand Dole : Ennajar (38’) Hild (46’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lemercie (5’), Genevois (41’), Humbey et Guy(46’), Amaru (72’)

Rentrées à Grand Dole: Soufflot et Borjon (44’), Fourot (55‘), Bongain (61’), Thibaudot (70’)

Résumé (début du match 15 H 15)

D’entrée de jeu les visiteurs montrent aux locaux qu’ils ne sont pas venus faire de la figuration mais bien le bonus offensif dans le but des qualifications. On n’a pas eu le temps de passer la minute que suite à une action collective qui passe en revue tous les chalonnais, le nommé Bouvier aplati le cuir derrière l’embut chalonnais. Essai qui ne sera pas transformé par l’auteur de l’essai (Chalon 0 Gd Dole 5, 45’’). Chalon est dominé dans tous les secteurs de jeu face à une équipe conquérante qui continue un pressing constant sur son adversaire concrétisé une nouvelle fois par un essai Litzler et qui sera transformé par Bouvier (Chalon 0 Gd Dole 12, 5’). Chalon redresse la tête et campe maintenant dans le camp des visiteurs mais n’arrive pas à percer la défense jurassienne. A force de persister les chalonnais obtiendront toutefois une pénalité sur un hors jeu dolais suite à un regroupement. Pénalité qui sera transformée par Girard (Chalon 3 Gd Dole 12, 16’). C’est une éclaircie passagère pour les chalonnais car sur le renvoi et une récupération du ballon face à une maladresse chalonnaise, les dolois repartent de l’avant et concrétisent leur action collective par un essai en force sous les poteaux par Tuilevuka, essai qui sera transformé par Bouvier (Chalon 3 Gd Dole 19, 19’). Si le jeu se stabilise pendant une dizaine de minutes, c’est à nouveau une belle action collective doloise qui va se solder par un essai en coin de Hild qui ne sera pas transformé par Bouvier (Chalon 3 Gd Dole 24, 30’). Chalon montre alors un meilleur visage en fin de première mi-temps mais sa domination sera stérile en camp visiteur et de nouvelles maladresses vont empêcher la concrétisation d’un essai qui aurait été le bienvenue. C’est d’ailleurs sur un contre visiteur et un regroupement face aux poteaux chalonnais qu’une nouvelle faute de hors-jeu va être sifflée contre les locaux et la pénalité va être transformée par Bouvier (Chalon 3 Gd Dole 27, 40’). C’est sur ce score que sera sifflée à la pause des citrons !

Début de seconde mi-temps :

Chalon n’a pas repris le match depuis 1 minute qu’il est a nouveau mis sous pression et c’est le nommé Litzler qui suite à une action personnelle et un beau slalom dans la défense chalonnaise enrhume ses adversaires et va marquer un essai sous les poteaux qui sera transformé par Bouvier (Chalon 3 Gd Dole 34, 43’). On ne donne alors pas cher des chalonnais mais contre toute attente, c’est une révolte chalonnaise qui va se solder suite à une belle action collective, d’un essai en force de Lemercier et qui sera transformé par Girard (Chalon 10 Gd Dole 34, 49’). Chalon qui reste maintenant dans le camp jurassien et sur une belle action collective, celle-ci va être récompensée par un essai en coin de Genevois et qui sera transformé par Girard (Chalon 17 Gd Dole 34, 52’). Les dolois connaissent l’objectif recherché en terre chalonnaise à savoir le bonus offensif et ils réagissent sur une action collective dans le camp chalonnais pour concrétiser un nouvel essai par Gradelet qui ne sera pas transformé par Bouvier (Chalon 17 Gd Dole 39, 61’). Les chalonnais repartent à l’attaque et sur un regroupement à quelques mètres des lignes de l’embut visiteur, un ballon mal joué par les dolois est récupéré par l’opportuniste Ferrare qui ne se fait pas prier pour marquer l’essai qui sera transformé par Girard (Chalon 24 Gd Dole 39, 67’). En cette fin de match Chalon prend l’eau de toute part et c’est Noizat qui va inscrire un nouvel essai qui sera transformé par Thibaudot (Chalon 24 Gd Dole 46, 72’). Et comme si cela ne suffisait pas c’est sur une action collective et sur un petit ballon joué en profondeur derrière la défense chalonnaise que Boes récupérait le ballon pour aplatir au milieu des poteaux des locaux, essai qui sera transformé par Thibaudot (Chalon 24 Gd dole 53, 77’). Chalon qui n’abdique pas et qui suite à une action collective rondement menée va conclure par le dernier essai du match par Humbey et transformé par Girard (Chalon 31 Gd dole 53, 80’). Cela sera le score final de cette rencontre.

Analyse journalistique : Chalon a joué avec ses armes et n’a pas à rougir de sa défaite car ce n’est sûrement pas tous les dimanches que l’équipe de Gd dole encaisse 4 essais. Pour Grand dole, c’est une très belle équipe complète dans tous les secteurs de jeu et qui a mis constamment la pression sur son adversaire du jour. Nul ne doute qu’ils se qualifieront haut la main pour les phases qualificatives !

Côté chalonnais : Nous avons aimé la prestation de Picamelot pour ses nombreuses percussions dans le camp visiteur, celle de Lemercier, une valeur constante pour son jeu d’attaque mais aussi pour sa grosse contribution défensive. Le trio Pages, Marot, Simonato, pour leur implication en attaque comme en défense dans le jeu chalonnais. Enfin Girard pour son rôle défensif et sa précision lors des transformations.

Côté Dôlois : On a aimé les percussions du trio Tuilevuka, Ennajar et Hild, la vista et la rapidité de l’ouvreur Litzler, Bouvier en leadership et le trio d’attaque Boes, Noizat et Moreau toujours à la recherche de la moindre faille dans la défense adverse.

En lever de rideau, l’équipe B de Chalon se fait rosser par Grand Dole 17 à 38

