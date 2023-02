AVIS DE DECES - Madame Paulette GOI née DUPLESSIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE - OUROUX-SUR-SAÔNE - DEMIGNY



Paulette GOI

née DUPLESSIS

s'est éteinte le 10 février 2023 à l'âge de 88 ans.

Elle a rejoint son époux,

Duilio, retraité SNCF,

décédé le 1 juin 1990.

Arlette et Noël,

Marie-Françoise et Patrick,

Carole,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés

et toute sa famille

vous invitent à lui rendre un dernier hommage mardi 14 février à 15h30 en l'Eglise de Chatenoy-le-Royal.

Paulette repose à la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115, avenue Boucicaut.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui prendront part à sa peine.